LLETONS DE BOU AMB XAMPINYONS (RIS DE BOEUF AUX CHAMPIGNONS)

En francès, dels lletons o lletada (de bou o de xai) s ‘en diuen ris. Formen part de l’ alta gastronomia. Els cuiners d’ aquí, quan els fan hi solen posar el nom francès. En castellà hi ha el problema que “mollejas” tant serveix pels lletons o lletada (xai, bou…) com pels pedrers de les aus.

Ingredients

1 k de lletons de bou o vedella

1 ceba grossa

Oli

Sal

300 g de xampinyons brou de bou

1 pot de crème fraîche espessa (nata agra)

Elaboració

Remulleu els lletons el dia abans per netejar-les i treure més fàcilment les pells.

L’endemà, bulliu uns 10 minuts els lletons en una cassola amb aigua.

Peleu la ceba, talleu-la ben fina, com per sofregit i sofregiu-les ne una cassola amb un fons d’ oli d’ oliva. Quan sigui una mica confitada, afegiu els lletons de vedella escorreguts i nets. Salteu-ho amb les cebes, sal i pebre.

Netegeu els bolets i afegiu-los a la cassola. Remeneu-ho. Cobriu-ho amb aigua. Feu-ho coure uns 20 minuts.

Retireu els lletons i els bolets, feu reduir una mica la salsa i afegiu-hi la crème fraîche. Feu-ho coure uns minuts a foc baix. Torneu-hi a afegir els lletons i els bolets. Tasteu-ho de sal i pebre. Serviu-ho ben calent.

Notes

Podeu fer servir brou de bou (fins i tot concentrat, o bé un fons) per afegir al plat en comptes d’ aigua.

Podeu substituir els xampinyons per múrgoles, per a una versió de Festa Major.

Si no trobeu crème fraîche feu servir nata per cuinar.