Conill i força ceba…

CONILL AMB CEBA

Un plat que es pot fer tant amb conill de caça, boscà o “de garriga” com amb conill de gàbia. Ara bé: si aconseguiu conill casolà, alimentat com cal, el paladar us ho agrairà.

Es tracta d’ una recepta popular a les Balears, que també es fa de forma similar a Catalunya. A vegades s‘ hi afegeix tomata i pebrera i una ica de bitxo (pebre coent).

Ingredients

1 conill d’1 kg , aproximadament

1 cabeça d’ alls

oli

3 kg de cebes (o una mica menys)

sal

Elaboració

Poseu un cassola al foc, no massa alt, sense oli amb la ceba pelada i tallada a llunes. S’ ha de confitar en el seu propi baf i, per tant, heu de mantenir la cassola tapada; aneu-la remenat, mirant que no es cremi.

A part, amb oli posat en una paella o cassola, hi fregiu els talls de conill, salats; hi tireu els alls, si voleu sense pelar,i ho feu daurar tot emprant primer foc ràpid, després foc petitó; traieu la carn i l’ afegiu, amb els alls, a la cassola on s’ ha estofat la ceba. Acabeu-ho de deixar coure uns 40 minuts i tasteu-ho de sal i serviu-ho.

Notes

Ho podeu amanir amb pebre negre, llorer, marduix així com una “tomàtiga de ramellet”. Jo hi poso concentrat de tomàquet, en poca quantitat.

També hi és molt bo un got de vi blanc o ranci, així com aiguardent o brandi, que tireu al conill i, si voleu, també mentre la ceba s’ està coent. Opcionalment, podeu adobar el conill tota la nit amb sal, pebre, oli i suc de llimona, una pràctica corrent a les Balears i Pitiüses.