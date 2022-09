CIGRONS A LA CATALANA

Els cigrons, si són ben cuits, són excel.lents menjats sortint de l’ olla, i , certament, ha estat una de les formes més corrents de servir-los a casa nostra. També es poden fer fregits i servits amb cansalada, botifarra, amb arengades, amb anxoves, amb allioli etc. Els cigrons guisats apareixen amb bacallà i espinacs bledes, amb ous durs, amb gambes, amb calamars, amb tripa de bacallà, amb peixopalo, amb morro i orella de porc i se solen posar a l´Escudella i carn d’ olla: la cuina catalana ofereix combinacions que no trobem en altres cuines.

Igualment son bons fets a la catalana, amb una bona picada. Es una recepta antiga, d’origen modernista.

N’ hi ha que anomenen cigrons a la catalana alguna altra recepta, però la clàssica i històricament documentada és la que explico.

Ingredients

1 kg de cigrons,

aigua

oli

sal

picada: 2 alls, 50 g d’ avellanes, julivert, 2 ous durs

Elaboració

Feu bullir els cigrons, prèviament remullats tota la nit (amb una culleradeta de bicarbonat, que ajuda a fer-los oure) seguint el mètode corrent (sense que parin de bullir, i afegint-hi, si cal, aigua bullent; la sal s’ hi posa al final). Escorreu-los. Elaboreu la picada amb alls, ametlles i els rovells dels ous durs. Deixateu-la amb brou de bullir els cigrons o aigua. Poseu els cigrons bullits en una cassola; afegiu-hi la picada i brou de bullir el llegum, just que cobreixi. Deixeu-ho coure a foc lent uns 10 minuts; tasteu-ho de sal i adorneu-ho amb les clares dels ous durs ben picades.

Notes

A la picada s’ hi pot afegir safrà, canyella, pebre, uns ametllats o unes altres galetes, o bé pa torrat o fregit, una copeta de vi blanc ;el julivert pot servir per decorar el plat. Es poden substituir les avellanes per ametlles o pinyons, o barrejar-ho.

És corrent fer-hi un sofregit de ceba.

S’ hi pot fer un sofregit previ de ceba i tomàquet.

Si els ous no es posen a la picada, serveixen per guarnir el plat, tallats a meitats.

Podeu fer servir cigrons comprats en una pesca salada, que solen ser exce.lents, els de pot no són tan recomanables.

Es poden bullir amb l´olla de pressió.

També es poden guisar amb botifarra, morro i orella de porc, costella, botifarra, etc. També n’ hi ha amb marisc. Modernament, per influència espanyola, també es fan amb xoriço, per influència espanyola.