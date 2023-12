Contaminació per CO: Abocador del garraf vs Ronda de dalt

El monòxid de carboni (CO) és un producte de les combustions incompletes. És tòxic pel damunt de 50 ppm, si estàs en exposició crónica.

Te diverses propietats en el cos humà: com a agent anti inflamatori i més… També bloqueja l’hemoglobina i per tant limita la capacitat de transport d’oxigen vers els teixits durant uns pocs dies. Te una gran afinitat per l’hemoglobina, per la qual cosa, encara que en respirem poc, tot s’aprofita. Encara que no tinguem cap símptoma ens pot afectar al rendiment esportiu, com si per uns dies tinguessim una lleu anemia assimptomàtica.

A la gràfica mostrem els nivells de CO detectats en el cotxe, sortint de l’abocador del Garraf, a la Vall de Joan, durant 4 minuts. Quan ens allunyem de l’abocador, ja no el detectem. Fins que arribem als tunels de la Ronda de Dalt fins la sortida numero 2. En aquest recorregut, durant 21 minuts estem respirant nivells baixos de monòxid, que no ens donen símptomes però disminueixen lleument la nostra capacitat de transport d’oxigen.

Consideracions.

Evitar pasar per les Rondes en els cas de:

1.- Esportistes que hagin de competir properament.

2.- Malalts de cor o de pulmó, que poden ser sensibles als canvis lleus en el transport d’oxigen.

3.- Nadons i infants, per prudencia bàsica, cal evitarlos respirar atmosferes que podent estar carregades de CO2, CO, i cossos orgànics volàtils producte de la combustió del motor (i també del abocador).