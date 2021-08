UNIÓ DE PAGESOS DEFENSA L’ÚS AGRÍCOLA DEL DELTA DEL LLOBREGAT

Seguint amb la línia de donar veu als diversos sectors que s’oposen a l’ampliació de l’aeroport del Prat de Llobregat, avui he tríat un comunicat de premsa d’Unió de Pagesos. Per si de cas ho desconeixen, el sindicat agrari més representatiu de la pagesia catalana hi convida els eurodiputats catalans a visitar el Parc Agrari del Baix Llobregat. Es tracta d’una reivindcació de molts anys del sindicat, implantada i impulsada amb eficàcia, que podría anat en orris si triomfa el macroprojecte d’ampliació de l’aeroport. Aquests són els raonaments d’Unió de Pagesos:

CONVIDEN ELS EURODIPUTATS CATALANS A CONÈIXER EL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT DAVANT DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT

Unió de Pagesos ha convidat els eurodiputats catalans a visitar el Parc Agrari del Baix Llobregat perquè coneguin la zona in situ i disposin de la màxima informació possible de cara a la futura aprovació, per part de la Unió Europea, del projecte per convertir l’aeroport de Barcelona en un hub internacional arran de l’acord entre el Govern català i l’estatal. El sindicat també demanarà una entrevista amb el comissari europeu de Medi Ambient amb l’objectiu de conèixer de quina manera es gestionaran les compensacions per les terres que afectarà la construcció de la tercera pista i l’allargament de l’aeroport.

Unió de Pagesos ja va alertar a començament de juny de la proposta de l’Administració per renaturalitzar terrenys d’ús agrari dins del Parc Agrari i va exigir estar present a la taula de debat on s’ha tractat aquesta qüestió. El sindicat, que no accepta la ampliació de l’aeroport perquè suposarà l’ampliació de les zones naturals en perjudici de l’espai agrari, va denunciar que va estar menystingut en el debat per a l’ampliació de les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).

Unió de Pagesos considera que les últimes setmanes hi ha hagut una forta pressió per part d’AENA, entitat que gestiona els aeroports estatals, i de sectors empresarials, per a l’ampliació de l’aeroport cap a l’estany de la Ricarda.

Cal recordar que el Parc Agrari del Baix Llobregat és una àrea agrària protegida des del 1976 en el Pla General Metropolità. Posteriorment, després d’un procés de degradació per la pressió urbana i el creixement descontrolat, va esdevenir una zona agrària gestionada, amb un Pla de Desenvolupament i un Pla Especial Urbanístic de Protecció i Millora.

Unió de Pagesos, sindicat majoritari al camp català, ha estat impulsor, creador i gestor d’aquest projecte. El 1998 es va crear el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat per aconseguir la protecció i el desenvolupament d’aquest espai agrari singular en l’àmbit europeu. Per això, va rebre fons a través d’un programa LIFE.

Malgrat els consensos aconseguits al llarg dels anys, l’especulació sobre aquest territori no s’ha aturat en cap moment. El projecte Eurovegas va ser un punt d’inflexió que va aconseguir que el Parc Agrari es posicionés com a referent d’un espai agroambiental de producció d’aliments en una àrea densament poblada.

El sindicat entén que, amb la situació actual d’emergència climàtica, en la qual els sistemes alimentaris sostenibles i de proximitat són especialment rellevants, i amb l’obligació de complir amb els objectius de desenvolupament sostenible, la resposta de l’Estat espanyol i de l’empresariat és l’afectació d’una àrea agrícola de gran importància.

També cal tenir en compte que AENA encara no ha compensat els afectats per la destrucció d’espais naturals de fa 20 anys.