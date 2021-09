MISSATGE DEL PRESIDENT PUIGDEMONT

El Consell per la República és la institució republicana que recull aquella legitimitat, la manté, la protegeix i la posa al servei del conjunt d’actors del moviment independentista per poder completar la tasca iniciada ara farà quatre anys. Vam decidir que la lluita havia de continuar, no pas aturar-se; vam decidir que faríem d’aquella victòria la base sobre la qual prepararíem les passes següents en el camí per al ple reconeixement internacional de la República catalana. És cert que en aquests quatre anys, sigui pels efectes de la repressió, pels càlculs partidistes o pels nostres desencerts, hi ha qui projecta sobre l’1 d’octubre i els seus efectes polítics una visió molt allunyada del que va ser i del que compartíem col·lectivament.

En poques setmanes commemorarem el quart aniversari del referèndum i la declaració d’independència de Catalunya, l’1 i el 27 d’octubre de 2017. Quatre anys després, el moviment independentista ha lluitat perquè la dura repressió de l’Estat espanyol no desdibuixés ni aigualís el que van representar aquelles fites i el caràcter fundacional de la República catalana que representen. Hem hagut de combatre la repressió de manera permanent, perquè la repressió ha esdevingut permanent; però hem hagut de dedicar molts esforços perquè aquella gran obra col·lectiva i que dóna sentit a les lluites que protagonitza la societat catalana des de fa anys es mantingués com el que és: una obra de tot el país, no pas de cap partit; una victòria rotunda i intel·ligent d’un poble organitzat i mobilitzat sobre un Estat violent i condicionat per l’herència franquista; l’inici del procés que ha de culminar amb el reconeixement de la República catalana.