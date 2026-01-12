Escatologia, cosmovisió i merda

El terme ESCATOLOGIA (del grec antic ?σχατος darrer i λ?γος paraula, estudi: ‘estudi del final’) fa referència a les acaballes, els finals, significat que pren en el sentit metafísic, però també pel que fa a la fisiologia.
Tracta del destí del món, la vida després de la mort, el temps etern o les esperances de cada religió, és a dir, del conjunt de creences i coneixements que transcendeixen els límits temporals pròpiament humans. Cada religió té la seva pròpia visió escatològica; hi ha diverses referencies escatològiques en la mitologia egípcia, grega, romana i escandinava, en les que es creu en l’existència del Judici Final, el cel i l’infern. Pel que fa a les grans religions, l’escatologia ha estat configurada entorn de la renovació miraculosa del món (zoroastrisme), del regne messiànic (judaisme), de la vinguda del regne de Déu (cristianisme) o del paradís (islam).
El marxisme posseeix una espècie d’escatologia de caràcter terrenal, si es té en compte la història de la humanitat en termes del pensament econòmic marxista en totes les seves formes (esclavisme, feudalisme, mercantilisme, capitalisme, socialisme i comunisme) i la “Lluita final”.
En el procés de la lluita de classes, es pretén arribar a una societat igualitària en la qual el poble assumeix el control (de manera benèfica) no només dels mitjans de producció, sinó de tots els aspectes de la vida. Malgrat això, el marxisme com filosofia és materialista: nega tota forma de transcendència espiritual com per exemple, l’existència dels déus i de l’ànima com un ens immaterial que transcendeix la mort..
En els temps moderns, a l’hora de pensar en l’esdevenir de l’home o de la història, no sempre és necessari parlar d’escatologia, segons com es miri en la realitat i en les possibilitats del futur tant general com particular des dels contextos de la ciència fins als de l’esoterisme i la utopia; si bé es basa en els esdeveniments que ocorren en la realitat i la seva resposta en l’avenir dels temps.
Es pot considerar escatologia, per exemple, a la utopia del comunisme mundial (des del punt de vista dels comunistes), la guerra nuclear total (especialment esperada durant la guerra freda entre Estats Units i l’ex Unió Soviètica en els anys cinquanta) o el final del Sistema Solar (un fet plausible que succeirà dintre de varis milers de milions d’anys).
És la part de la fisiologia dedicada a l’estudi dels excrements i les deixalles corporals com ara la matèria fecal, l’orina o la menstruació, entre d’altres.
En anglès hi ha una expressió que sintetitza els conceptes: Holy shit! que vol dir: Santa merda!
