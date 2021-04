Esmorzar de la Terra 049 (2021 03 18) en Dénia (Concert Arrels de Pep “Botifarra”)

Diverses persones de les comarques centrals del País Valencià d’Esmorzar de la Terra han estat en el concert a les 19:00 hores al Centre Social de Dénia amb l’actuació del concert Arrels de Pep Gimeno “Botifarra” i Miquel Pérez.

Pep Gimeno “Botifarra” interpretà el seu repertori habitual, format per jotes, fandangos, cants de batre, masurques, havaneres, malaguenyes, granadines, romanços, però sobretot, en aquest concert, traient la caixa de “cintes de casset” que va començar a gravar quan ell tenia uns 13 anys, i recuperant peces inèdites d’aquesta gent gran que tant ens ha aportat. Tot sempre, amanit amb divertides explicacions, anècdotes i dites populars que només Botifarra coneix tan bé, però el més important, que només Pep sap transmetre d’aquesta forma particular com deia el “Tio Leandro”: llámese equis.

També cal destacar la magnífica actuació de músic, fill de Dénia, Miquel Pérez. A més va col·laborar en unes peces una jove músic de Pedreguer.

Dénia, Comarques Centrals País Valencià, 18 de març de 2021.

Esmorzar de la Terra

espaidedebat.esmorzardelaterra@gmail.com