Triangulació del 12M: Puigdemont, Ponsatí, Sílvia Orriols

Qui defensarà l’1-O i la DUI ?

El 12 M, no traiu Catalunya i els Catalans, no abandoneu L’1-O i la DUI. 700.000 independentistes unilaterals i rupturistes reaccioneu !

Visquem la Llengua, visquem la Nació sencera, visquem la Independència”

Qui defensarà l’1-O i la DUI de veritat, Puigdemont, Ponsatí o Sílvia Orriols? Puigdemont no m’enganya. Sóc jo el que m’enganyo i voldria que fos una altra cosa. Puigdemont s’ha lligat pactant amb l’actual president espanyol fins el 2027, tota la legislatura espanyola, fins el 10è aniversari del Primer d’Octubre, la moneda de canvi és aquesta llei d’amnistia, llei, en el fons i de veritat, provocada per l’estratègia repressiva espanyola amb el segrest dels polítics catalans, la persecució fraudulenta de tot l’independentisme i les amenaces de nou segrest i consegüent empresonament actuals contra diferents activistes acusats de terrorisme pel cas del Tsunami. Dintre de poc vindran les acusacions de “traïció, però sigui com sigui i en el fons del fons, aquell fons de la suspensió de la Independència dels catalans del 10 d’octubre de 2017. Per tant Puigdemont simularà moltes coses però mai traspassarà la línia vermella d’aquest pacte pretesament amnistiador, amnistiador del delicte segrestador de l’Estat Espanyol contra Catalunya i els catalans.

Tindrem Puigdemont, però de veritat no el tindrem. Passarà com ens va passar amb la CUP quan va encimbellar el president Aragonès, als pocs mesos ja es retirava i als dos anys ningú es recordava de la moció de censura en cas de l’incompliment d’Aragonès, el mateix ens passarà amb aquesta proposta de Puigdemont del 10è aniversari de 2017. Espanya, Sánchez o el qui sigui, no haurà complert, i Puigdemont, que presumia de cobrar per avançat, ja no hi serà, o no se’n recordarà o esgrimirà qualsevol dificultat per no aixecar la Declaració d’Independència que ell mateix va suspendre. D’alguna manera masses polítics, àdhuc ell mateix, ja s’escuden ara, davant la necessitat i l’obligació d’acatar la DUI, dient que ara la situació del Parlament no és la mateixa del 2017. Molts votaran Puigdemont, però ell tornarà fallar, tal com ens va prometre cobrar d’antuvi la investidura del president espanyol, que encara no ha cobrat ni la cobrarà sencera, tot i que els de dalt de tot saldaran amb aquest estat terrorista i lladre els seus respectius embargs.

Darrerament Puigdemont i Junts van votar “no” aquesta llei d’amnistia pels delictes de terrorisme i traïció, i dues setmanes després votaven “sí” sense haver eliminat aquests dos delictes, amb el assessorament de Boye, suposo.

De moment l’exili creix, alguna cosa no lliga.

Torno al 12M. Jo em refiava de la Ponsatí perquè en un possible pacte postelectoral pugués pressionar el President de Junts, però m’ha semblat sentir Graupera començant tirar aigua al vi.

Necessitem polítics que tinguin les coses clares i la voluntat fèrria de defensar-les i de moment només n’estic veient un del poble, la Sílvia Orriols.

Espero que els propers dies de campanya electoral Puigdemont o Ponsatí sabran convèncer-me, a mi i als unilaterals i rupturistes, de com i amb quina força defensaran el Primer d’Octubre, el Mandat del Poble Català que va votar i guanyar per majoria absoluta i una participació del 43%, el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, vinculant.

Molt em temo que el Primer d’Octubre i la DUI els deixaran amagats en un calaix de ves a saber on, i aleshores jo per no fer el mateix amb el meu vot hauré de votar la Sílvia Orriols.

No traiu Catalunya i els Catalans, no abandoneu L’1-O i la DUI.

700.000 independentistes rupturistes reaccioneu !

Visquem la Llengua, visquem la Nació sencera, visquem la Independència, no en baixem, no les abandonem, són indestriables!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC. Cossos territorials per la Llista Cívica i la DUI.

PS1:

