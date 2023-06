El dimarts, dia 20 de juny, a 2/4 de 8 del vespre i a l’Ateneu Barcelonès, es durà a terme la presentació de la fase final de la 2a Conferència Nacional per l’estat propi. Una fase final que començarà el 1r de juliol, amb la reobertura del debat telemàtic del Full de ruta de país (www.mxi.cat) i la convocatòria de l’assemblea de cloenda, prevista pel 30 de setembre d’enguany.

L’acte del pròxim dimarts està concebut com una presentació del que s’ha fet fins ara i on els organitzadors plantejaran el que consideren que s’ha de fer des del moviment independentista per crear les condicions adequades per instaurar la República catalana.

En nota de premsa, l’entitat considera que el component bàsic de la primera etapa del procés d’independència es manté inalterable: la força de la gent. Una força que consideren que primer s’ha de saber recuperar per augmentar-la després. Afegeixen però que venint de quasi sis anys de desencís i de frustració col·lectiva, només un projecte sòlid i realista pot fer que la força de la gent torni a ser el motor que necessitem.

La proposta de l’entitat consisteix en aquest nou Full de ruta de país, que vol deixar clar que el paper troncal li correspon, ara més que mai, a la societat civil organitzada i que els dos braços del moviment —partits i Consell de la República— han d’actuar d’acord amb l’estratègia general acordada pel conjunt del moviment.

L’acte del dia 20 també incorpora i dona protagonisme a representants de la resta de països que conformen la nació catalana per tal de reprendre la lluita en tot allò que és essencial per a la supervivència de la nació, com la llengua i la cultura, però també en tots els altres camps que ens permetin avançar en la construcció d’una societat més justa, més lliure, més igualitària .

L’acte acabarà amb una crida a la participació en la fase final de la 2a Conferència, signada per més de 400 persones que van ser protagonistes —sovint de forma anònima— en els moments més importants de la primera etapa del procés d’independència de Catalunya.

Extret de l’Unilateral.