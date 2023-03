No sap el bé que ens ha fet aquesta infermera maldestre: Catalans despertem!

Catalans, endavant!

Entre tots assegurem el present i el futur de la Llengua Catalana.

Enpoderem-nos en la defensa de la nostra Llengua, com a catalans el nostre dret i valor primer.

Avui he fet varis escrits esperonat per l’estirabot d’aquesta infermera amb ínfules de colonitzadora:

1 – Som al març, però el vídeo que adjunto és d’OCTUVRE:

Probablement no és que cada vegada hi hagi més agressions, és que els catalans ens estem empoderant i cada vegada més defensarem la Llengua, ja era hora, era necessari.

Hem d’aplicar allò de “ni oblit, ni perdó” que cap expedient sigui amagat en cap calaix.

De la mateixa manera que hem de denunciar i evitar qualsevol agressió sexual o homòfoba també hem de fer igual amb totes les agressions lingüístiques contra el català.

A la Sanitat, a les Universitats i als jutjats, no permetem cap més agressió contra la llengua catalana, a partir d’ara i cada vegada menys.

Visquem la llengua, visquem la Nació sencera i visquem la Independència, són indestriables!

PS:

https://youtu.be/fRHR2cyGdQ4

Llengua, cap agressió sense resposta! Ni oblit, ni perdó.

Davant les agressions al català i als catalans, tolerància zero!

Mel o fel? … – Fel !

2 – “A la Sanitat, a les Universitats i als Jutjats, respecte absolut per la Llengua.”

Davant les agressions al català i als catalans, cada vegada més, tolerància zero!

Aquesta noia maleducada i irrespectuosa és un clar exemple de la ignorància, de la prepotència i de la falta de respecte d’Espanya i dels espanyols contra les nacions diferents de la seva.

S’ha de ser idiota per fer el que va fer a Galícia i ara repetir-ho a Catalunya.

Deixem-nos de fer especulacions respecte al marc mental dels maltractadors i denunciem les seves agressions.

A la Sanitat, a les Universitats i als Jutjats, respecte absolut per la Llengua i per Catalunya. No ens deixem trepitjar!

3 – El català està en perill, està a l’UCI, conjurem-nos tots per ajudar-lo!

Gràcies en nom de tots els catalans!

Adjunto els meus raonaments amb humilitat davant dels metges, un col’!ectiu que per raons òbvies ostenten una gran dignitat professional, als qui “no sóc digne de lligar-los els cordons de les sabates” (Aquella frase bíblica).

Eus-los ací:

En la defensa de la Llengua, si s’hi sumen els metges, de manera tan explícita, també ho podran fer ben aviat els advocats, els jutges i els professors universitaris. Cadascun d’ells al seu gremi i a la seva banda.

Eus ací una possible escena, de cop i volta entra a Urgències un metge i es dirigeix als altres en castellà, un li respon també en castellà i un doctora al cap d’una estona també s’hi afegeix en castellà, curiosament els dos segons són parlants del català … al cap de dues setmanes tothom parla en castellà. Per què? Tots sabem els noms tècnics, l’argot mèdic fàcilment traduïble entre dues llengües germanes, filles del llatí i que a més que són veïnes.

Si no en parles i entre els parlants de català, no t’animes i et dones suport la inèrcia se t’emporta i al final perds la llengua del teu propi país que és on desenvolupés la teva feina, al final ni atens els pacients catalans en la nostra pròpia llengua i sense adonar-te esdevens esclau i esclavitzes.

El mateix passa o pot passar al Jutjat, sigui al tribunal o a les oficines i despatxos, o a la sala de professors de la Universitat.

Per què abandonem la nostra llengua catalana,? Si la perdem deixarem de ser qui som i esdevindrem un número despersonalitzat més, a sumar a la llarga llista de persones amorfes, tal com vestien els xinesos just abans del Mao i la seva revolució, així ens vol el sistema, el gran Matrix, a qui tan bé representa Espanya.

Gràcies per la iniciativa de “Metges en Català”.

El català està en perill, està a l’UCI, conjurem-nos tots per ajudar-lo!

Defensem el futur i el present de la nostra llengua. No em baixem, no l’abandonem sola, pot agafar una pulmonia i es pot morir.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

Més de nou-cents metges s’organitzen per defensar el català a la sanitat.

https://www.vilaweb.cat/noticies/nou-cents-catala-sanitat/

CULTURA · LLENGUA Més de nou-cents metges s’organitzen per defensar el català a la sanitat Preparen un manifest per a la setmana vinent i han obert un grup de Telegram per a organitzar-se

Podeu unir-vos-hi fent clic ací Blai Avià i Nóvoa 03.03.2023 – 21:40 Actualització: 03.03.2023 – 21:57

Més de nou-cents professionals mèdics de tot el país han constituït el col·lectiu Metges pel Català, que neix amb l’objectiu de promoure i vetllar per l’ús del català al sistema sanitari.

Els impulsors de la iniciativa, que s’organitza en un grup de Telegram, la defineixen com un think tank sense ànim de politització que neix per afavorir “el prestigi i l’ús quotidià del català en l’àmbit biomèdic, tant assistencial com de recerca” mitjançant “la col·laboració desinteressada, transversal i creativa” dels professionals mèdics. Els interessats poden afegir-se al grup, que és obert a tots els metges dels Països Catalans.

El col·lectiu defuig explícitament l’enumeració de greuges sobre l’estat del català a la sanitat i se centra a “fomentar l’intercanvi d’opinions i propostes respectuoses amb el denominador comú de l’amor per la nostra llengua”.

En declaracions a VilaWeb, el doctor Lluís Mont, cap de la Unitat de Fibril·lació Auricular de l’Hospital Clínic de Barcelona i un dels impulsors de la iniciativa, explica que el grup –que es creà a començament de gener i ara ja supera els nou-cents membres– es basa en propostes anteriors per a promoure el català a la sanitat, com ara el grup de dinamització de l’Hospital Clínic.

“L’objectiu és anar reproduint aquest model en altres centres, que tothom apliqui una política lingüística de mínims en l’àmbit local, que és el més eficaç. Si no s’arriba a cada centre, tampoc tindrà gaire repercussió”, explica.

El grup del Clínic a què Mont fa referència, que ja ha estat integrat en l’organització de l’hospital i manté contacte permanent amb el Departament de Sanitat, ha promogut amb èxit unes quantes iniciatives per a promoure el català al centre, com ara conscienciar el personal que s’hi incorpora de la importància de l’ús del català, promoure’n l’ús en les històries clíniques i traduir al català el programari intern de l’hospital, que fins aleshores operava en castellà.

Si bé el doctor reconeix que la iniciativa es troba en estat embrionari, afegeix que la polèmica pel vídeo de la infermera que es queixava pel requeriment del català ha esperonat molts participants. També explica que, després d’una primera reunió de promotors, el grup –que té el suport de personalitats com l’ex-consellera de Salut Marina Geli– té previst de fer una reunió més àmplia les setmanes vinents per a traçar un programa més definit. També és previst que, d’ací a uns dies, Metges en Català es presenti en societat amb un comunicat públic.

Ara com ara, Mont es remet al decàleg que el col·lectiu ha escrit per a fomentar l’ús del català als centres sanitaris, el document a partir del qual s’elaboraran les propostes del grup. Aquests en són els deu punts: