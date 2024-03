Llista Cívica, tan sí com no. Independència, Llengua, unitat i coordinació.

Crida a tots els partits i coalicions:

Un moviment autèntic d’alliberament nacional.

(Article comentari a la Tertúlia Proscrita, el “preparem-nos” i empoderem-nos unilateral i constant.)

Molt d’acord amb Roser Campi: “Si surt NO a la Llista Cívica, molts ho haurem d’acceptar. I buscar altres camins per impulsar majories polítiques i un moviment autèntic d’alliberament nacional.”

La unitat estratègica que fins ara hem sigut incapaços de fer té tres potes ben clares i ineludibles, la Independència, la Llengua i la unitat i coordinació entre múltiples llistes i grups polítics per assolir entrar al Parlament i fer-les efectives.

La prova del cotó de qualsevol proposta serà la unitat vers la Independència, amb la DUI ja feta que ens cal completar. Al mateix temps l’acció pràctica, real i efectiva per la defensa i promoció de la Llengua Catalana; per exemple redreçar la immersió en l’ensenyament a tots els nivells educatius, la formació professional i universitària incloses, dotar d’un pressupost fort i suficient la defensa de la Llengua Catalana a tots nivells. Hem d’aturar la vergonyant desídia dels polítics envers el primer valor de Catalunya. La qüestió de la Llengua ha d’ésser prioritària i interdepartamental, urgent i absoluta. La Llengua és la vida i l’esperit de Catalunya, cal tenir-ho clar, el primer valor nacional que hem de defensar i compartir.

Com diuen Albano Dante Fachin i Josep Costa, no tinguem por de no votar el mal menor que sempre acaba fent-nos retardaris de la necessària i urgent Independència.

Magnífica Tertúlia Proscrita, el “preparem-nos i empoderem-nos unilateral i constant”.

Estaria bé que Solidaritat Catalana per a la Independència també es presentés aquestes eleccions. Ells, Solidaritat, ja van presentar la primera Llei per a la Independència, a la que aleshores CiU i ERC van votar-hi en contra. Tot just després de les ignominioses votacions, el President Mas va arribar al Parlament en helicòpter, una actuació vergonyant, maleïts retardataris!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC. Cos Territorial per a la DUI, la Llista Cívica i la ILP.

PS1:

La tertúlia proscrita. Especial eleccions a Catalunya i primer aniversari:

https://www.vilaweb.cat/podcast/directe-tertulia-proscrita-mes-enlla-amnistia/

PS2:

Regeneració Lingüística de la Nació Catalana:

https://slideplayer.es/slide/14102503/