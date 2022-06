Hem matat la Campanya espanyolitzadora “JJOO d’Hivern”.

RIP als JJOO d’hivern.

Què descansin en pau, i nosaltres també.

Defensem el Pirineu i la Independència de Catalunya:

Doncs a partir d’ara és encertada i molt necessària l’organització i l’enxarxat del Pirineu, per tots els que hi viviu i hi treballeu.

Visquem la Llengua.

Visquem la Independència.

Visquem Catalunya!

Llengua i Independència són indestriables.

PS

El dia 23 de juny d’enguany, donem-nos de baixa de Netflix per desvetllar el seu respecte i inclusió per la Llengua Catalana.

LA CAMPANYA:

No als JJOO d’hivern Espanyols:

Així no! Així mai!

Millor que no perdin el temps pel 2034.

Volien enredar-nos, volien emmerdar-nos amb espaÑa, la dictadora i la repressora. I el primer que ho volia fer era l’Aragonès, aquest president català més nefast que el mateix Montilla. Aragonès el que s’ha embolicat amb l’Illa del PSOE, el pitjor ministre que es va cuidar de la Covid i de fet i per incapacitat manifesta va portar pèssimament a espaÑa l’afer de la Pandèmia. No ens va poder matar tots però sí que intenta matar la llengua catalana junt amb l’impresentable Aragonès i el permís de Junqueras, autèntic meteorit contra Catalunya, la independència i el català.

Enhorabona si aquesta ensarronada ja s’ha acabat. I sols afegir aquelles raons que tantes vegades he presentat i defensat

Espanya contra Catalunya: repressió, submissió, espoliació, negació, suplantació, domini, trinxament de lleis, imposició de llengua, …. Liquidació de la sanitat, liquidació de l’ensenyament, limitació de les comunicacions, privació de les TV, limitació de les vies ferroviàries, …

I els fills de sa mare volen uns JJOO … ??????

Nooooooo !

No als JJOO d’hivern espanyolitzadors.

Objectius que persegueixen:

Omplir quatre butxaques, quedar bé i fer que se’n, parli deu anys seguits.

Per als catalans i per a Catalunya res de res.

No, gràcies! Sr. Aragonès, Lambán i “españoles todos”.

—

Els Jocs d’Hivern són una operació d’estat, de l’estat espanyol.

“La pastanaga dels jocs és la via pactada entre les elits per a retornar a l’autonomisme”

—

No als Jocs Olímpics d’hivern a Catalunya !

PS2: Altres comentaris:

PS3: Entrevista Vilaweb:

Bernat Lavaquiol: “A Vilagrà li van caure els jocs sobre la taula i els va xutar endavant com una pilota”

https://www.vilaweb.cat/noticies/entrevista-bernat-lavaquiol-vilagra-jocs-olimpics-xutar-pilota/