En defensa de la llengua de signes catalana i dels seus ensenyants.

En Memòria dels defensors de Catalunya i de la nostra Llengua!

Vaig conèixer un home, molt honorable i treballador, defensor autèntic de la Llengua Catalana i de la Independència de Catalunya.

Tenia un fill sordmut i li va fer estudiar la llengua de signes catalana. Un gran patriota, una gran persona.

No hi ha dret que no protegim la nostra gent, mentre llancem a Madrid més de 20.000 milions d’euros cada any. Ens els roben i ens els deixem robar.

La llengua és el primer valor de la nostra. Pàtria, qui no defensi per sobre de tot la Llengua no mereix el nostre vot.

Aquest comentari és en recordança del meu amic i de la seva lluita.

Tan de bo, com escrigué Mossèn Josep Armengou, “ens retrobem a la pàtria lliure -i catalana- del cel”.

Tan de bo assolim el reeiximent de la nostra llengua.

Visquem la Llengua, visquem la Nació sencera, visquem la Independència, són indestriables!

No abandonem la llengua, no en baixem!

Fem els pressupostos adequats per ajudar-la i ser equitatius amb el sou i les condicions laborals de tots els ensenyants.

Llengua i ensenyament són prioritaris, siguem-ne conscients. Cap vot als que no en tenen consciència ni actuen amb responsabilitat.

Salvador Molins Escudé

PS1:

“És una angoixa”: els intèrprets de llengua de signes catalana denuncien irregularitats.

https://www.vilaweb.cat/noticies/interprets-llengua-signes-catalana-denuncien-irregularitats-departament-educacio/

PS2oò

La immersió al cent per cent en llengua catalana als patis, als carrers, als centres educatius i als centres universitaris.

PS3:

Regeneració Lingüística de la Nació Catalana:

https://slideplayer.es/slide/14102503/