1r Oct, DUI, CxR, Eleccions lliures a l’Assemblea de Representants lliures: 5 cops de puny sobre la taula. Ja som 100.469 catalans lliures censats a la República lliure.

Matar dos ocells amb un sol tret.

Comentari a dos blogs: “Donec Perficiam (96) No protesta ningú” i “Entre el Túria i el Ridaura”.

Protestar és donar un cop de puny sobre la taula?

Doncs sí que hi ha qui protesta però no pas sobre el ferro fred espanyol i dels que s’hi sotmeten. Hi ha una nova realitat renaixent:

El crit de llibertat català, el crit d’independència per a canviar-ho tot!

Us recordeu d’allò que es deia als finals del segle passat, bé per allà als anys 70 i 80 del segle passat? Buf, que lluny! com quan sentíem parlar dels anys 20 i del xarleston. Quan et fas gran ho veus amb més perspectiva, però vaig al que es deia: “I si els xinesos, tots a l’uníson, donessin un cop de peu … el món trontollaria, no?”. No han donat cap cop de peu, així literal, i per causa d’ells el món trontolla.

El nostre “cop de puny” a càmera lenta. No com excusa sinó com esperò per començar. O és que el cop de puny va ser el 1r d’octubre i no en vam tenir prou, una altra cop de puny amb la DUI del 27 d’octubre del 2017. Ara fem boxa cada dia, entrenem-nos amb un sac de cops.

Pels convençuts del cop de puny sobre la taula: Censeu-vos al CxR si encara no ho heu fet. Aquesta és la taula, el CxR, sobre la qual hem de donar el cop de puny i apuntar la banya. I sobre el territori entenguem que som un tot i cerquem maneres d’enxarxar-nos, aclarir-nos, coordinar-nos. I persistim o més ben dit reafirmem-nos i reafirmem el que vam votar el 1r d’octubre de 2017, tenim un Mandat de nosaltres mateixos a nosaltres mateixos: Edifiquem, construïm, pensem, integrem la voluntat de ser lliures, visquem la voluntat de ser lliures, encara que costi, encara que sembli que no avancem, que no fem prou, que el cop de puny és a càmera lenta, o sigui Edifiquem la República Catalana Independent, fem-nos lliures. El CxR és el que més s’acosta actualment al Consell de la República, petita però incipient i viva o viva i incipient. I fem-ho amb fe, amb la lluita de l’avui i de demà, i exultem ja que en això del CxR no hi volem res d’Ñ, res, ni la punta del nas!

Visquem la Llengua, visquem la Independència, siguem rebels! no ens aturem i persistim!

Em descuidava d’un petit detall, el nostre Parlament va votar la DUI el 27 d’octubre del 2017, tenim la responsabilitat de completar el que vam fer per assolir implementar-ho, aquesta és una de les tasques fonamentals del CxR i crec que de la seva Assemblea de Representants que els que ens vam censar abans de finals de setembre podrem votar d’ací a set dies, els 29,30 i 31 d’octubre del 2021. Em sap greu però alguns de nosaltres, dels ciutadans lliures de la nova República a l’exili, no podrem votar aquesta vegada perquè per a nosaltres ja no entrarem dins el termini establert per a poder fer els controls i validacions de forma correcta, el vot és important, però fer viva i fer créixer la incipient República Catalana Independent encara és més important. La quantitat de censats és important però ho és molt més el convenciment i la naturalesa de nous catalans lliures d’un poble en marxa que està creant el seu nou estat, encara que de moment sigui a l’exili de Waterloo, del núvol-xarxa anomenat internet i del nostre convenciment com a persones i com a grups, allò que en podríem dir o en diem l’ànima col·lectiva, de dones i homes lliures d’un Poble lliure.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

(22 d’octubre de 2021 a les 5:44 am)

PS 1: 1r Oct, DUI, CxR, Eleccions lliures a l’Assemblea de Representants lliures: 5 cops de puny sobre la taula. Ja som 100.469 catalans lliures censats a la República lliure. (100.469 cops de puny sobre la taula i en augment…) (És una manera diferent de protestar, molts no estan adormits, són el llevat que transforma la massa)

PS 2: CENS DE LA REPÚBLICA CATALANA (CxR) ACTUALITZAT

Cada dia augmenten el nombre de censats al Registre Ciutadà del Consell per la República, un degoteig imparable de persones que volen esdevenir ciutadans de la nova República que estem edificant i institucionalitzant de moment a l’exili de Waterloo, per allunyar-nos de les urpes i de la supeditació espanyoles i així poder actuar lliures i de forma permanent.

CENSOS COMPARABLES DINS LA UNIÓ EUROPEA:

(Els catalans podem començar caminar!)

República San Marino (EU) cens = 32.471 persones Principat de Mònaco (EU) cens = 39.148 persones

República de Malta (EU) cens = 420.000 persones República de Catalunya (Waterloo) cens = 100.469 persones i en augment …

(El dia 24 de juny érem 97.880 censats, ara som 100.469 i en augment) No esperem els dubtosos ni els encantats, els que s’excusen amb partidismes que no hi han de ser, no esperem els retardataris i molt menys els immigrants perpetus, veritables colonitzadors, fem via! Avancem! Si som … siguem!