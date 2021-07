Més poetes catalans (43): Josep Lluís Abad Bueno

Josep Lluís Abad i Bueno va nàixer a La Vall d’Uixó el 1959. És professor de filosofia d’educació secundària i poeta valencià. Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació per la Universitat de València.

* Ha col·laborat en la revista Lunas Rojas i ha conreat la poesia i la narrativa.

* Membre fundador de El Pont Cooperativa de lletres, associació formada per escriptors de les comarques de Castelló.



Poesia

A més de les següents obres publicades, ha fet diverses col·laboracions poètiques a les antologies bilingües Caminos de la palabra publicades els anys 1998, 2000 i 2002.

* Amor a contratiempo (1987) Núvols i draps (1992) Encenalls de la memòria (1993) Transparències (1994)

Crisàlide d’esperança (1995) Passarel·la (1999) D’amors i d’altres constel·lacions (2002) L’amor, autoedició digital, (2010) Llibre d’Aín (2011) Petites postals per a Grupeco (2017) Les meues dones, autoedició digital i impresa, (2018) Cartes a Irina, autoedició digital, (2020)Petites necessitats, autoedició digital, (2020)

Antologies

* «Honori García: el personatge, l’època i el centre: Tessel·les d’aniversari», Diversos autors. (1997). «Versos per a Marc», [Llibre col·lectiu]. (1999). «Poetas de la Plana», Biblioteca Ciudad de Castellón, (2000).«Racó de poesia», [Llibre col·lectiu]. (2003).«67 poemes per l’Ovidi», [Llibre col·lectiu]. (2008).«Caminos de la Palabra II – Max Aub y las vanguardias-», Pretextos (1999).«Caminos de la Palabra III -Max Aub y Luis Buñuel-», Pretextos (2000).«Caminos de la Palabra V -Canto gnóstico de Cristo-», Pretextos (2002).«Caminos de la Palabra VIII -De Max Aub al Quijote-», Pretextos (2005).«Caminos de la Palabra X -Max Aub y el amor-», Pretextos (2007).«For sale 0 50 veus de la terra», Edicions 96 (2010).Degoteig, (DD.AA) Poesia i imatge, 2018,.El vers als llavis: Homenatge a Carles Salvador (DD.AA) Uskut (Silenci) Poetes &Cia, 2019, (DD.AA.) Poetes &Cia, 2020.



Narrativa

Cartes a la dona de la lluna nova (1987) La fàbrica (1989)

* Ha estat guardonat amb: 1993: Premi Ciutat de Vila-real de poesia per Transparències 1993: Premi Les Nits Màgiques del Django’s de poesia per Encenalls de la memòria 1998: Premi Ciutat de Vila-real de poesia per Passarel·la 2000 Premi Ciutat de Vila-real de poesia per D’amors i d’altres constel·lacions 2010 Premi Premi Poesia Flor Natural, Jocs Florals de Nules 2010 per Llibre d’Aín

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

ALS XIQUETS DE LA GUERRA

Ets presa de guerra,

ocell sense ales

que la fam salvatge

fondada en festa.

Estripes l’alè

d’una primavera

cansada i sense veu,

amb llavis de cendra.

I restes tot sol,

gemec de la sang,

ostatge d’horror,

fantasma de carn.

Per a tu la metralla

és font i aliment,

promesa d’esper,

futur que no espanta.

Enlloc et coneixen,

solet de justícia!

Somies un món,

és pura quimera:

enyor del teu cor,

malson de la terra.

El mon que hem conegut

El món que hem conegut

se’ns podreix d’abundància.

Narcís Comadira

Tan sobtadament s’esborra l’esper

i el món s’enfonsa,

que bé ens caldria un cuc gros

voraç de misèries,

memòries i espants…

Potser amb les llunes

isquera d’aquesta crosta blanca

la papallona de llum

i els somnis d’aigua.

I, potser, dels sense nom

l’esperança…