Més Poetes Catalanes (54): Carme Romia Agustí

Carme Romia i Agustí va nàixer a Seròs, Segrià, el 1946. Doctora en Ciències de l’Educació, Psicòloga, Pegagoga i Mestra. Catedràtica Emèrita de la Universitat de Barcelona i Poeta.

* Des de l’any 2017 participa al Laboratori de Poesia de l’Escola dels Encants de Barcelona.

* Ha publicat tres poemaris: Blaus de llunyania. (2017), Pensaments intermitents. (2018) i El viatge (2020).

* L’any 2019 edità el CD Blaus de llunyania. Musicat i cantat per la cantant Sissa Viva, recitat per l’autora i amb els músics: Xavier Monge (piano), Ignasi González (contrabaix) i Roger Gutiérrez (bateria).

* Des de l’any 2017, ha participat, com a coautora, en set libres de poesia,

* Li han concedit dos primers premis de poesia i ha quedat finalista en altres tres.

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

INFANTS A L’OMBRA

L’ombra de la nit s’escampa per arreu,

les pors arrabassen el son dels infants.

Els envolten silencis molt eloqüents,

que els fan tremolar fins els fonaments.

La llum es fon i es confonen els límits.

La lluna s’amaga quan la necessiten.

Es fiquen al balcó i esperen el vent.

L’aire bufa fort, balla amb els seus cabells.

Silenci en els rostres cansats de no fer.

Troben a faltar el que és seu i de tots.

Volen jugar al parc, córrer i estar junts,

anar a l’escola amb tots els seus companys.

Obren els porticons i marxen les mirades.

Junts se’n van a dormir amb els seus temors.

Un esborrall de colors pinten els somnis.

El pare i la mare els miren tendrament.

A LA VORA DEL RIU

A la vora del riu,

sota els àlbers altius,

passa el temps ple de plors,

somriures i records.

Els ulls s’omplen de nit

despertant el record

que el temps no ha guarit,

sols se sent la remor.

On porta la corrent

que tanta pressa té?

No cal, no ho vull saber,

resto quiet i serè.

L’aigua salta i brilla

com aigua marina

em sembla que canta,

no et paris, camina.

I camino molt lluny,

lluny en l’espai i temps

quan tot era somniar,

confiar i esperar.

Però torno a l’avui

perquè vull retornar

de tot ahir passat

que no ha de tornar