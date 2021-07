Més Poetes Catalanes (48): Teresa Bosch i Vilardell

Teresa Bosch i Vilardell va néixer el 1971 a l’Armentera, a l’Alt Empordà, però ha viscut la major part de la meva vida a Castelló d’Empúries i a Barcelona. Té una formació científica i ha treballat el sector del medi ambient i la gestió de la recerca. Això sí, sempre l’ha acompanyada aquesta dèria per la poesia i la literatura en general.

* Va començar publicant un conte a Relats en Català.

* Compta amb un bloc propi (http://paraulesimots.blogspot.com).

* Entremig hi ha la participació en algunes obres col·lectives (Poems&blogs Poetes a la xarxa, 2010); alguns premis literaris (Jocs Florals de les Corts 2011, Primer premi de poesia i poema d’una pàgina; Grau Miró de Tanka 2009, Segon Premi; Grau Miró de Tanka 2008, Tercer Premi).

* El 2011 va publicar el seu primer llibre de poemes.

BREU ANTOLOGIA POÈTICA

Terra

De seguida vaig aprendre que l’esforç

no mena necessàriament a l’èxit.

Tot i així, continuo aixecant l’aixada

i cavo i planto les llavors

als clots que puc.

Si la terra és pobra, l’adobo.

Si fa fred, construeixo un hivernacle.

Si hi ha sequera, m’enfilo a dalt d’una escala

i furgo a dins del cel per atrapar els pocs núvols

que s’hi amaguen i els espremo.

A vegades penso que no podré resistir més temps

sense veure créixer plantes.

Llavors m’adono que tinc les ungles brutes

i la cara mig cremada,

i em vénen unes ganes boges de plorar.

Caic i deixo anar l’aixada.

Però és debades.

Sé de sobres que d’aquí poc em tornaré a alçar,

confiadament,

com si m’hi anés la vida.

Què podria fer sinó?

Feina de formigues

El dia comença a la Nacional II

amb una llarga corrua de formigues.

Aquestes formigues-cotxe que segons els científics

sobreviurien a totes les catàstrofes.

Les matineres.

Les disciplinades.

Les sensates.

Les formigues que avancen impertorbables als canvis de temps i a les misèries,

encara que posin les notícies de la ràdio.

Encara que, fins i tot, a vegades escoltin música

i la música els provoqui una estranya sensació de benestar

a les antenes.

Una rere l’altra,

estoicament,

sense dir res,

amb la seva gran motxilla de lona

plena de greuges i esperances,

les formigues continuen el viatge.

Mentrestant, a dalt d’un arbre,

una òliba solitària aixeca el vol.

Es fa clar.

El sol il·lumina el bosc i els diferents verds – Déu meu, n’hi ha tants!

esclaten.