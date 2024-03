El meu març 2024 literari

MARÇ

1 de març: sessió del club de lectura de la biblioteca Manuel Pérez Bonfill amb la presència del novel·lista fatarellenc, Josep Gironés. Publicació de l’article 450 anys del traspàs de Cristofor Despuig al Setmanari l’Ebre. Redacció dels apunts: projecte interdisciplinari en anglès, L’exalumne Èric Serres guardonat als premis Recerca jove 2024, i l’alumnat de 1r de batxillerat visita l’arxiu, per a la web del centre.

2 de març: redacció de l’apunt Reunió en línia per un projecte e-twinning per a la web del centre.

3 de març: redacció de l’article sobre el Club de lectura per a la web de Campredó. Redacció de l’escena Balansiya, per al curs de novel·la de l’Ateneu barcelonès.

4 de març: redacció de l’article Xerrada de les impulsores del petit teatre de la Ràpita per a la web del centre.

5 de març: redacció de l’article Racó e-twinning per a la web del centre.

8 de març: redacció de l’article Sense diversitat no hi ha vida per a la web del centre.

9 de març: correcció de les galerades de la conferència literària realitzada per a l’Institut d’Estudis Catalans. Redacció del text Diversos són els homes diverses les parles, per al Dia Internacional dels Autors Europeus.

10 de març: redacció de l’obra dramàtica Les llargues vacances del silenci, sobre la vida al camp de concentració d’Argelers de la Marenda.

11 de març: redacció de l’article Arbó, quaranta anys després, publicat al bloc de mesvilaweb

12 de març: redacció de l’escaleta per al curs de novel·la de l’Ateneu barcelonès.

13 de març: entrevista televisiva al programa Sense distàncies, parlem de la vida per twitch amb Eusebi Canyelles.

14 de març: enviament dels contes Lletres infames i Blanca al concurs de narrativa, i Ara i per sempre i Estampes casolanes de poesia, de la Biblioteca de Gandesa.

15 de març: organització de l’activitat e-twinning a l’institut de Roqueres i participació a programa de televisió del Canal 21. Participació a l’English festival a la URV. Organització del dia internacional de la poesia a la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill de Campredó amb la presentació del llibre de Vicent Pellicer Parlo d’un riu mític i remorós.

16 de març: redacció dels articles Our students in the Tortosa Irish English festival senior debate i Our e-twinning project Our digital stories on the local TV per a la web del centre.

Del 17 al 30 de març: Traducció i correcció de les cartes per al llibre 13 cartes + 1 de Gerard Vergés.

18 de març: redacció de l’article sobre la participació a la segona fase del concurs de traducció de la UPF.

21 de març: estrena de l’activitat estudiantil, que he escrit i dissenyat personalment, Diversos són els homes i diverses les parles a la biblioteca de l’institut. Organització de la Ruta literària Sweet rumble of water in memory pel parc municipal amb l’alumnat de 2n batxillerat escènic.

23 de març: participació a la Mostra de poesia d’Alcanar. Publicació del llibre de la mostra.

27 de març: composició del poema L’amistat dedicat a Dolors Queralt, per a la festa del seu cinquantè aniversari.

29 de març: publicació de l’article Arbó 40 anys després al setmanari L’Ebre.