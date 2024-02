El meu febrer literari de 2024

FEBRER

1 de febrer: participació a la classe en línia de l’Ateneu barcelonès sobre la novel·la Collita de foc de Jaume Cabré.

2 de febrer: Presentació del llibre La dignitat robada d’Elena Solanas a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó d’Amposta.

3 de febrer: redacció de varis apunts per al bloc de l’e-twinning Our digital stories.

7 de febrer: tutoria de meitat curs amb el professor Albert Jubany de l’Escola d’escriptura de l’Ateneu barcelonès sobre el projecte de novel·la sobre la figura de Menahem Ben Saruq.

8 de febrer: redacció d’articles sobre el projecte del liceu i el Concurs de Traducció de la UPF per la web de l’institut.

11 de febrer: redacció de l’article 450 anys del traspàs de Cristòfor Despuig, per al bloc de mesvilaweb. Participació en el taller d’elaboració de productes de pauma i visita al museu de la Pauma del Mas de Barberans.

14 i 15 de febrer: Tallers de primària a l’institut amb l’obra que dirigeixo A Christmas carol by Charles Dickens amb l’alumnat de 1r de batxillerat G.

17 de febrer: celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna, homenatge al català del País Valencià a Campredó.

20 de febrer: redacció de l’article sobre el dia internacional de la llengua materna per a la web de Campredó.

21 de febrer: redacció dels articles Traditionellste Speise i Uk Cultural class per a la web del centre.

22 de febrer: redacció dels articles sobre el dia internacional de la llengua materna, el taller A trip to London, i la peça teatral Malson abans de Nadal, per a la web del centre.

23 de febrer: redacció dels articles sobre l’erasmus a Txèquia i la ruta literària en alemany per a la web del centre.

24 de febrer: redacció dels articles Racó Erasmus i La fragilitat de la llibertat per a la web del centre.

27 de febrer: participació en línia al jurat dels premis Tastets de narrativa escolar d’Òmnium Cultural.