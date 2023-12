El meu 2023 literari (83): març

Març

1 de març: Reunió amb l’editor de LDA Ramon Masdeu.

2 de març: Assistència al programa de televisió de Gustau Moreno al Canal 21. Redacció de l’article pertinent per al web del centre i per al bloc Les llargues vacances del silenci.

Reunió del jurat del premi Tastets d’ômnium cultural.

4 de març: Redacció de la narració Menahem, per al curs de narrativa de l’Ateneu barcelonès.

10 de març: Coordinació del club de lectura de la biblioteca Manuel Pérez Bonfill amb Josepa Altadill i Alícia Gamundi. Homenatge a la dona

11 de març: Redacció de l’article pertinent sobre el dia de la dona per al web municipal.

12 de març: Redacció de l’article Rutes literàries per al bloc de mesvilaweb i per al setmanari L’Ebre.

Del 13 de març al 28 de març: publicació al web de mesvilaweb dels poemes inclosos al poemari Footprints on earth.

18 de març: Redacció de l’article L’editorial LDA per al web de Campredó, i del conte Blanca per al curs literari de l’Ateneu barcelonès.

Publicació al web de mesvilaweb de l’article Rutes literàries vora l’Ebre, enviat igualment al setmanari L’Ebre.

Assistència a l’acte d’Amanda Cutts sobre el seu treball de recerca basat en les germanes Brönte.

19 de març: Assistència a la presentació dels llibres d’Àlex Susanna i Àngel Burgas a la sala Joan Lahosa de Prat de Comte.

Enviament de les votacions del jurat de prosa i de poesia per al concurs literari de l’editorial LDA.

22 de març: assistència a la Mostra de teatre de l’institut Dertosa a l’auditori Felip Pedrell de Tortosa.

23 de març: tutoria individual en línia amb el professor de l’Ateneu barcelonès, Ferran March. Visita als espais de la Batalla de l’Ebre a Campredó.

24 de març: assistència a la presentació del llibre de Sàgar Malé a la biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes

25 de març: Festa de l’editorial de Ramon Masdeu a l’edifici la C. Mostra de poesia d’Alcanar.

Publicació del llibre de la Mostra de Poesia d’Alcanar en el qual vaig incloure 4 poemes.

Redacció de l’article De Francesc Llop a Joan Lahosa, de Font de Quinto a Prat de Comte, publicat al bloc de mesvilaweb i enviat al Setmanari l’Ebre.

26 de març: redacció de l’article sobre la presentació de l’Editorial LDA per al web de l’ajuntament de Campredó.

27 de març: Participació en l’homenatge a Maria Lluïsa Wittlin, a la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa, en motiu del dia internacional del teatre.

31 de març: lectura i puntuació dels treballs del premi Petjades, de memòria històrica, que organitza Ômnium Cultural, el DEMDE Ebre i Amics de l’Ebre.

Durant tot el mes: lectura de l’obra completa poètica de Jordi Pere Cerdà i Montserrat Abelló, així com de les memòries de Jordi Pere Cerdà.