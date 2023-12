El meu 2023 literari (8): agost

Agost

1 agost: assistència al sopar de celebració dels 20 anys d’Onada Edicions al Tancat de Codorniu d’Alcanar.

2 agost: començament de la redacció de l’assaig El nostre professor de sempre, sobre la figura de Manuel Pérez Bonfill.

3, 8 i 10 d’agost: conversa en línia amb el cantautor i poeta alguerès Antonello Colledanchise, començament de la redacció de la seua biografia.

4 agost: publicació de l article Música algueresa vora l’Ebre, Antonello Colledanchise i Susanna Carboni al setmanari L’Ebre.

9 agost: redacció de breus articles per al web de Campredó sobre el Club de lectura de setembre, la commemoració de l’afusellament del campredonenc Joan Barberà l’any 1940, i la carrera professional del futbolista local Ion Perelló.

11 agost: entrevista al Canal 21 televisiu sobre la toponímia del període àrab a les Terres de l’Ebre.

12, 15 i 18 agost: entrevista en línia amb Antonello Colledanchise per a la redacció se la seua biografia.

22 a 29 agost: visita als museus de la resistència, dels jueus, de l’holocaust, nacional, Munch i al parc Vilendang d’Oslo.

30 agost: redacció de l’apunt Segle i mig d’un bon paisatgista per al bloc de mesvilaweb i enviat al setmanari l’Ebre.

31 agost: Correcció del treball de recerca sobre Alys, Gareth’s daughter de l’alumna Carla Isla.