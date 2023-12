El meu 2023 literari (7): juliol

Juliol

5 Juliol: Planificació escrita de les activitats culturals i literàries de l’ajuntament de Campredó i de l’institut Dertosa.

6 Juliol: Impartició de la conferència sobre les Brigades Internacionals al Campus d’Estiu Arqueològic de Tivenys.

7 Juliol: Publicació al Setmanari L’Ebre de l’article Nou congrés sobre Sebastià Juan Arbó.

8 Juliol: presentació del cantautor alguerès Antonello Colledanchisse i la flautista Susanna Carboni a la Festa de la parròquia de Tivenys.

9 Juliol: xerrada com a padrí de la promoció de 4t ESO a la festa de graduació de l’institut Dertosa, i recitació de 4 poemes acompanyat a la guitarra per l’alumne Pau Antolí. Assistència en qualitat de tutor de 2n batxillerat a la festa de graduació de l’institut Dertosa i recitació del poema Cancò de l’Ebre de Joan Cid i Mulet, acompanyat a la guitarra per Jordi Vidiella. Assistència a l’actuació del cantautor alguerès Antonello Colledanchisse a la Festa Major de Roquetes.

10 Juliol: participació al sopar de DiLLums al forn al Forn de la Canonja de Tortosa. Redacció de nombroses jotes per cantar.

11 Juliol: redacció de l’article sobre Joaquim Roca per a l’actuació del Cantant Xavi Sarrià a la Festa Major de Campredó. Recerca d’informació i fotos dels anys 1926 i 1927 per a l’acte d’homenatge a la vellesa de la festa major de Campredó. Redacció del text d’homenatge a un pintor de Cornudella de Montsant.

12 Juliol: assistència a l’acte de lliurament dels premis Gerard Vergés de treballs de recerca a l’aula magna del Campus Terres de l’Ebre de la URV. Redacció de l’article corresponent per a la web del centre sobre el lliurament del premi Gerard Vergés a l’alumne Gerard Fabregat pel seu treball Modernism in the Ebro Lands, el qual personament havia tutoritzat.

17 Juliol: redacció de l’apunt per al web del centre sobre l’alumne Joel Bort i el seu èxit al memorial Carme Castell de música instrumental celebrat a Santa Bàrbara.

18 Juliol: redacció de l’apunt per al web del centre sobre l’alumne Albert Jamás i el seu sotscampionat d’Europa amb el club de twirling Alfacs. Redacció de l’article sobre el cantautor Antonello Colledanchise per al bloc de mesvilaweb. Redacció de la nota de premsa sobre la novel·la Alys, Gareth’s daughter.

25 Juliol: conducció del viatge amb el vaixell Lo Sirgador en commemoració del 85è aniversari de l’inici de la Batalla de l’Ebre per Font de Quinto, recitació de dos poemes brigadistes. Redacció del text per a l’acte d’homenatge a la vellesa durant la Festa Major de Campredó.

28 Juliol: reunió amb la Irene Prades, directora de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa, durant la qual em va encomanar una ponència per a les Jornades del Patrimoni literari que se celebren al novembre.