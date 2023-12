El meu 2023 literari (10): octubre

Octubre

1 Octubre Assistència a dos actes en commemoració de la diada de l’1 d’octubre a la Ràpita i a Campredó.

2 Octubre Redacció d’un article sobre el premi Rafael Sari per a la web de Campredó. Redacció de dos articles sobre la Learning situation i la visita dels músics d’Obscens a la tutoria de 2n de batxillerat per a la web del centre. Assistència al lliurament dels diplomes Cambridge a l’institut Dertosa.

3 octubre Redacció de dos articles sobre la presentació del poemari de Roman Aixendri i l’acte de l1 d’octubre a Campredó per a la web de Campredó.

6 octubre Redacció d’un article sobre l’e-twinning project Digital stories per a la web del centre.

16 octubre Coordinació de l’homenatge a Anna Maria Bel, en el marc de les Jornades literàries de la Biblioteca Sebastià Juan Arbó d’Amposta.

17 octubre Participació en la jornada de Memòria històrica en el marc de les Jornades literàries de la Biblioteca Sebastià Juan Arbó d’Amposta.

18 octubre Participació al curs en línia d’aprofundiment e-twinning.

19 octubre: coordinació del club de lectura Llegim els clàssics amb la lectura de Laia, de Salvador Espriu, a la Biblioteca Mossèn Manyà de Gandesa.

20 octubre Assistència als actes de les Jornades literàries de la Biblioteca Sebastià Juan Arbó d’Amposta, entre els quals el recital d’Èric Vinaixa sobre Roc Llop i Convalia. Redacció i enviament de la primera activitat del curs de narrativa 2 de l’Ateneu barcelonès.

21 octubre Participació en els actes de les Jornades literàries de la Biblioteca Sebastià Juan Arbó d’Amposta, entre els quals a la taula rodona Lletres d’acadèmia.

22 octubre Coorganització de la Marxa pel patrimoni a les Torres templeres de Campredó, conjuntament amb Amics dels Castells i del nucli antic de la veïna ciutat de Tortosa.

23 octubre Sortida al Crai del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili amb els alumnes de la tutoria de 1r de batxillerat escènic. Redacció de l’article sobre la Diada del patrimoni, organitzada per Amics dels castells i del nucli antic de la veïna ciutat de Tortosa, per a la web de Campredó.

25 octubre Participació amb tres comunicacions al Congrés Arbó, que s’organitza a l’Arxiu comarcal del Montsià. La petjada verdagueriana vora l’Ebre, El Cervantes d’Arbó i La recepció d’Arbó vora l’Ebre.

26 octubre Participació amb tres comunicacions al Congrés Arbó, que s’organitza a l’Arxiu Comarcal del Montsià.

28 octubre Redacció de la Sinopsi Cronològica de la novel·la Menahem, corresponent a l’exercici de la unitat 2 del curs d’escriptura de l’Ateneu barcelonès.

31 octubre Reunió amb les dos artistes de Sinergia per a actuació de Sant Jordi a Campredó.