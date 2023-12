El meu 2023 literari (6): juny

Juny

1 Juny: redacció de l’article sobre l’òpera El monstre al laberint, al Gran teatre del Liceu, per a la web de l’institut Dertosa.

2 Juny: Club de lectura de la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill de Campredó amb la presència de Sàgar Malé i el seu llibre Trànsit a l’eix del mal.

3 Juny: recitació del poema Dempeus, de Roc Llop i Convalia, a l’acte d’homenatge als xertolins de Mauthausen-Gusen a Xerta.

4 Juny: publicació del conte Lletres infames al bloc de mesvilaweb, treball de la unitat 14 del curs de narrativa de l’Ateneu Barcelonès. Redacció de l’article sobre el club de lectura de la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill per a la web de Campredó. Enviament del conte Lletres infames al premi Es Còdol, de Calella de Palafrugell. Enviament del poemari Sentia un desfici ingent a dintre al premi de poesia Amics del Montseny i al premi Poeta Pastor Aicart de Benaixama.

5 Juny: reescriptura del conte Temps d’estelades i enviament al premi Neus Català d’Òmnium Priorat. Redacció de la memòria sobre actes de memòria històrica per a l’Ajuntament de Campredó. Reescriptura del conte Venciment per enviar-lo al concurs de contes de Navàs.

6 Juny: redacció de la Sinopsi de la novel·la Menahem, per al curs d’escriptura de l’Ateneu barcelonès.

10 Juny: reescriptura del conte Plaer bígam per al bloc de mesvilaweb.

15 Juny: participació en línia a la xerrada de difusió de l’Alguer a la setmana cultural de l’ajuntament de Tivenys.

18 Juny: redacció de l’article sobre la constitució de l’Ajuntament de Campredó per a la web municipal. Preparació dels textos de lectura de La Fira de sempre per a l’acte d’homenatge a Manuel Pérez Bonfill en el cinquè aniversari del seu traspàs.

19 Juny: enviament de l’article sobre el Congrés Sebastià Juan Arbó al setmanari l’Ebre. Direcció de l’acte d’homenatge a Manuel Pérez Bonfill al carrer de Hemingway, i lectura teatralitzada de La Fira de sempre.

20 Juny: redacció de l’article sobre l’acte d’homenatge a Manuel Pérez Bonfill per a la web de l’institut Dertosa.

21 Juny: preparació del discurs com a padrí de la promoció de 4t d’ESO per a l’acte de graduació que tindrà lloc el 9 de juliol.

23 Juny: arribada de la Flama del Canigó a Campredó.

27 Juny: assistència a l’acte de lliurament dels Premis Paco Sorolla de treballs de recerca de 2n de batxillerat al Saló de plens de l’Ajuntament de Tortosa. Redacció de l’article sobre els premis Paco Sorolla per a la web del centre.

29 Juny: assistència al Tast de vins de la fira Mestràlia amb actuació musical del grup Mel’s.