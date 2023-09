Avui, com cada dia, tot fullejant la premsa escrita, m’he fixat, no se el motiu però m’ha cridat l’atenció, un article que d’entrada presenta aquest títol, abjecció, no l’ubico en l’article i busco que vol dir i trobo que el Gran Diccionari de la Llengua Catalana ho defineix com “pervingut al darrer grau de l’abaixament, baix, vil, digne del més gran menyspreu” i com que no ho acabo d’entendre, ho busco també al diccionari de la Real Acadèmia Española, i aquí ho defineix com a “baixesa, enviliment extrem, humiliació.”

Arribat a aquest punt, llegeixo íntegrament l’article i encara em perdo més, veient en un principi el remarcat “Si Sánchez compra la investidura passarà a la historia; com els pactes de Baiona” a les hores no se si el titular i consegüentment l’escrit sencer, pretén ser un tipus de qualificació cap al Sánchez, o realment no entenc res, llevat del remarcat indicat, que es la darrera línia de l’article, la resta fa referencies a les abdicacions de Baiona el maig de 1808, eren un parell de reis, pare i fill, i la veritat és que segons l’article, pare i fill es van mostrar indignes, covards i servils, però el pitjor és que només van perseguir el seu interès personal, sense atendre per a res a l’interès general d’Espanya. Que vol dir que si ara el Sánchez pacta amb els independentistes es equiparable a aquells antics pactes de Baiona? que diu que van ser un dels casos d’abjecció més extrems de la història espanyola, en la doble accepció de la paraula: van ser una “baixesa”, un cas de “enviliment extrem” dels seus actors, i una “humiliació” per als espanyols que van sofrir els seus efectes.

Realment ens vol fer veure que els problemes dels espanyols son nomes per aquest motiu? No hi tenen res a veure els polítics que com a mínim fa cinquanta anys que algun d’ells li podríem endossar una actitud d’abjecció total? i que només han perseguit el seu interès personal, sense atendre per a res a l’interès general d’Espanya?

Soc respectuós amb les opinions dels altres, però això no vol dir que no vulgui exposar i defensar les meves, crec que focalitzar els problemes del Sánchez i dels espanyols amb uns possibles pactes, es no voler aprofundir en la verdadera realitat dels problemes que patim la gent que vivim en aquest país. Es vol parlar de pactes? dels pactes fets en aquests darrers 50 anys, en tots els sentits i en totes direccions? segur que volen destapar la caixa de trons? Imatge de prawny a pixabay