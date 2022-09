Parlament dels Premis Arjau 2022 – 22/09/2022

Bona nit,

Saludo al president de l’Associació d’Empresaris de Roses, Miquel Gotanegra; a l’alcalde de Roses, Joan Plana; a la directora general de turisme, Marta Domènech; empresaris i empresàries del sector; cuiners i cuineres; cambrers i cambreres.

Agraeixo al president de l’Associació d’Empresaris de Roses, l’amic Miquel Gotanegra, que m’hagi convidat a l’entrega d’aquest premi Arjau d’Honor, i que m’hagi honorat en dir unes paraules.

En els moments actuals, ser emprenedor és molt difícil, és una feina de valents i pels qui tenen molta empenta, ganes i perseverança, perquè la situació actual no acompanya. Les dificultats són de tot tipus: molta burocràcia, pujada de costos, lentitud administrativa, lleis i normatives que no ajuden. En definitiva, una llista molt llarga d’impediments.

No obstant, hi ha persones com en Ferran Adrià que ho porten a la sang, que el cap no els para i que neixen per emprendre projectes innovadors pel país i pel territori. Així doncs, Ferran t’ho hem d’agrair perquè sense la teva figura, l’Empordà no estaria posicionat al món i Roses no seria un destí turístic conegut com ho és ara.

Personalment, m’identifico en aquesta forma de vida, i considero que als personatges com a nosaltres, i concretament com en Ferran Adrià, l’administració ho hauria de posar més fàcil. Ho hauria de posar fàcil per tot aquell que vulgui dur a terme a projectes que facin créixer el territori, i que el converteixin amb un destí de qualitat i innovador.

Projectes com elBulli1846 són una empenta per l’Alt Empordà, per Catalunya i per l’Estat Espanyol. I això s’ha de valorar i tenir en compte, perquè si les dificultats passen per sobre de les facilitats, al final els emprenedors serem una espècie en perill d’extinció. I un país sense emprenedoria ni innovació, no arriba enlloc.

Acabo, felicitant-te Ferran per aquest merescut premi, així com a l’associació per reconèixer la teva tasca.

Moltes gràcies,