Abril de 1994: atacs feixistes, carrillistes (PCE), endollats del PSOE i sectors afins contra la memòria històrica de l’esquerra revolucionària de les Illes (I)

“El pacient (Miquel López Crespí) ha estat intervingut després de patir: ‘Puñetazo en región cervical tras ser agredido’. I un poc més avall, el document de l’hospital Son Dureta, concreta: ‘Conmoción cervical'”.

“En el fons aquesta criminalització -i atacs físics per part de l’estalinisme!- era el “premi” que aquests sectors dogmàtics donaven a qui -des de l’esquerra revolucionària- provava de servar la memòria dels republicans, dels comunistes i anarquistes, dels homes i dones sense partit que no havien acceptat les renúncies polítiques de la transició (de la restauració borbònica, per a ser més exactes)”. (Miquel López Crespí)

A les tretze hores i deu minuts del dia vint-i-set d’octubre de 1994, qui signa aquest article va haver de ser ingressat en la secció de traumatologia de l’Hospital de Son Dureta. Segons consta en l’informe oficial del Servei d’Urgències (apartat “Anamnesi i exploració”), el pacient (Miquel López Crespí) ha estat intervingut després de patir: “Puñetazo en región cervical tras ser agredido”. I un poc més avall concreta: “Conmoción cervical”. Una mica més avall es recomana un tractament (amb els corresponents medicaments) en vista a la meva recuperació. Sortosament vuit dies després ja estava novament enmig del carrer, escrivint com de costum. Havia estat una agressió física directa per part dels sectors més rancis i dogmàtics de l’estalinisme illenc, sulfurats a conseqüència de la publicació d’una petita part de les meves memòries. L’agressor havia estat un tal Sotero Ortíz, conegut militant estalinista. Tot havia començat una mica abans. Quan per l’estiu-hivern de l’any 93 seleccionava alguns curts capítols d’aquestes memòries -a petició del meu bon amic Lleonard Muntaner- incloent-hi un que portava per títol “Artistes i escriptors contra la dictadura” (pàgs 30-36 de L’Antifranquisme a Mallorca (1950-1970) , El Tall Editorial, núm. 18), mai no m’hauria pensat que s’armàs tal enrenou (i menys encara que m’agredissin físicament anant tranquillament pel carrer!). Potser imaginava que algun sector de la dreta més cavernària arrufaria el nas. Però no hauria suposat mai que els atacs venguessin de la pretesa esquerra; principalment, dels sectors procedents de l’estalinisme, que en els darrers anys de la dictadura s’especialitzaren en els pactes amb els hereus del franquisme.

El primer pamflet contra les memòries d’un senzill antifranquista mallorquí (qui signa aquest article) va ser obra dels màxims responsables d’una ben concreta política antipopular (Pep Vílchez, que defensava els famosos Pactes de la Moncloa, per exemple). Aquesta inicial brutor contra els partits i militants de l’esquerra revolucionària illenca anava signat per Gabriel Sevilla, Albert Saoner, Bernat Riutort, Ignasi Ribas, Gustavo Catalán, José M. Carbonero, Jaime Carbonero, Antoni M. Thomàs i Salvador Bastida. Aquest pamflet calumniós contra l’esquerra va ser publicat a un diari de Ciutat el 28 d’abril del 1994. Més endavant, per si no bastassin els atacs, encara s’hi afegí un estudiós despistat. Un jovençà que no va viure aquells anys de lluita contra el feixisme i que ara, parlant amb quatre dirigents estalinistes i consultant una mica de paperassa (documentació quasi sempre d’una mateixa ideologia: en aquest cas carrillista) es va pensar saber-ho tot; estudiós que, pensant que fa història “objectiva”, el que basteix realment amb els seus escrits és pura i simple apologia d’un partit (en aquest cas del PCE). Els indigeribles articles (?) plens d’inexactituds, falsedats i errors que es publicaren l’any 1994 ens ajudaren a copsar la ràbia visceral d’aquest grapat de dogmàtics quan llegeixen alguna interpretació de fets recents de la nostra història que no coincideix amb les seves apreciacions sectàries.

Però el trist de tota aquesta història no varen ser els insults dels sectaris, les mentides i brutors de tota mena que patírem els antifeixistes. El més trist va ser constatar la misèria moral de tota aquesta mena de gent. Hi ha una petita crònica publicada a la revista d’esquerres de Barcelona La Aurora , portaveu del POR, que descriu aquesta bestial “caça de bruixes” de les restes esclerotitzades de l’estalinisme illenc. Deia la crònica sota el títol “Hazañas del estalinismo en Mallorca: agredido el escritor López Crespí”: “El escritor mallorquín Miquel López Crespí fue agredido por la espalda, de día y en plena calle. Miquel López Crespí, que tiene una voluminosa y muy premiada obra literaria, sacudió recientemente la vida política mallorquina con un libro de reflexiones sobre la oposición antifranquista L’Antifranquisme a Mallorca (El Tall, Ciutat de Mallorca. 1994).

‘El revuelo se armó en la órbita de los antiguos dirigentes del PCE y actuales propulsores de Izquierda Unida. El libro de López Crespí se limitaba a reivindicar a la extrema izquierda revolucionaria en la lucha contra el franquismo y a demostrar que muchos de los que ahora viven de las rentas de aquella dura etapa, tampoco cargaron entonces con el peso de la lucha y en cambio hicieron mucho daño a la causa de los trabajadores en la época de la llamada ‘transición'”.

En el fons aquesta criminalització -i atacs físics per part de l’estalinisme!- era el “premi” que aquests sectors dogmàtics donaven a qui -des de l’esquerra revolucionària- provava de servar la memòria dels republicans, dels comunistes i anarquistes, dels homes i dones sense partit que no havien acceptat les renúncies polítiques de la transició (de la restauració borbònica, per a ser més exactes).

Na Marisa Gallardo, la directora de Baleares (i antiga militant trosquista illenca), ho deixava ben escrit en un article publicat a Baleares el 25 de març del 1994 (pàg. 41) quan deia: “Los pactos de la Moncloa diseñaron en España un modelo de transición por el que sellaba la ‘reconciliación’ nacional. Fruto de aquellos pactos nadie pidió cuentas de su gestión política a todos aquellos que con tanto entusiasmo como dedicación habían colaborado con la dictadura: el pasado quedaba enterrado. Y, poco a poco, por esa tendencia anteriormente descrita, se fue maquillando al muerto de tal manera que, a veces, se llega a dar la sensación de que, sobre todo en el tardofranquismo, todo el mundo en España era demócrata, todos luchaban por la libertad, todos menos Franco, naturalmente, y unos pocos más“.

I més endavant afegeix: “López Crespí dirige su mirada hacia ese pasado, y es la suya una memoria distinta, una memoria que rescata la lucha de aquellos hombres y mujeres de Mallorca que se enfrentaron a la dictadura y que lo hicieron desde posiciones abiertamente opuestas a las de la socialdemocracia o el estalinismo. Esas gentes que, herederas de una cultura de izquierdas, denunciaron el papel que jugaban los partidos socialdemócratas en la Europa Occidental y el de las capas burocráticas en los países del Este… Rescatar del olvido esa historia, esa ‘otra historia’, tejida de enfrentamientos, de miedo, de agrias disputas ideológicas y de esperanzas, es sin duda el mayor mérito de la obra de López Crespí.

Miquel López Crespí

“Després de passar-se trenta anys besant les mans a qualsevol que pogués acreditar una baronia estantissa, s’han tornat a incorporar al republicanisme. Benvinguts sien al seu lloc natural, els conversos. Tanmateix, n’hi ha per tirar el barret al foc. El seu dirigisme comença a notar-se en els moviments de base”. (Llorenç Capellà)

Els actes, les conferències que s’han fet durant tot aquest mes a sa Pobla en honor a la República han representat un èxit clamorós. L’Associació de Joves Pinyol Vermell ha esdevengut l’organitzadora i dinamitzadora de l’esperit republicà del nostre poble. Aquests joves han aconseguit una fita difícil de superar. En efecte, reunir centenars de joves poblers i dels pobles dels voltants per a retre un homenatge a la República és una fita important, una fita històrica d’aquelles que poden marcar el futur polític d’un poble, en aquest cas sa Pobla, i el camí de la recuperació de la nostra memòria històrica. I això no solament en pla nostàlgic i erudit, sinó en la línia d’anar bastint un fort moviment republicà que no pugui ser manipulat per aquells grups i organitzacions que, en temps de la transició, oblidaren la lluita republicana per a cobrar bons sous dels franquistes reciclats. Ens referim als famosos pactes de la transició entre els hereus del franquisme i la pseudoesquerra que, mitjançant aquells pactes contra la República, es va enriquir amb el silenci i la traïció i ara, quan va magra de vots i de suport, compareix a les manifestacions republicanes per a sortir en les fotografies. Pur oportunisme electoral que a ningú no enganya, però amb el qual s’ha d’estar alerta i vigilants sempre.

Llorenç Capellà parlava d’aquest evident oportunisme d’alguns dels nous conversos al republicanisme quan en un article recent deia que “entre els conversos de l’esquerra -socialistes i comunistes-, i després de passar-se trenta anys besant les mans a qualsevol que pogués acreditar una baronia estantissa, s’han tornat a incorporar al republicanisme. Benvinguts sien al seu lloc natural, els conversos. Tanmateix, n’hi ha per tirar el barret al foc. El seu dirigisme comença a notar-se en els moviments de base -com és ara la concentració republicana del Divendres Sant a Palma”.

Dues coses importants en l’article de Llorenç Capellà: l’oportunisme dels nous conversos en uns moments que ja no saben d’on rapinyar alguns vots entre la joventut, i el dirigisme dels antics carrillistes (PCE) que, després de “passar-se trenta anys besant les mans a qualsevol que pogués acreditar una baronia estantissa”, com diu l’escriptor, ara s’apunten al republicanisme.

El secretari general de la CGT-Balears, Josep Juárez, també dubtava de l’esperit autènticament republicà d’aquests “joancarlistes que es diuen d’esquerres”, com escrivia en un article titular “Visca la República!”. Parlant d’aquests joancarlistes republicans, el conegut dirigent de l’esquerra alternativa deia que tot plegat li semblava “un exercici de contorsionisme que no hi ha fibra humana que ho pugui suportar”.

Cal dir que estic completament d’acord amb els qualificatius de “nous conversos” i de “joancarlistes que es diuen d’esquerres” que signen Llorenç Capellà i Josep Juárez, respectivament. Però nosaltres, els que patírem per defensar la República els atacs i les campanyes rebentistes de tota aquesta colla de servils, no som rancorosos. Molts dels que ara es retraten al costat de la bandera republicana manaven estripar aquestes mateixes banderes, escrivien pamflets plens de mentides, tergiversacions i calúmnies contra l’esquerra republicana de les Illes; molts d’ells eren els més aferrissats enemics de la lluita republicana. Ara, quan ja són a punt de perdre els càrrecs, oh miracle!, han descobert la hipotètica rendibilitat electoral de fer alguna activitat republicana i ja els tenim al costat, pegant colzades per sortir en els diaris. Bé, benvinguts sien malgrat que sigui amb tres dècades de retard.

L’any 1994, molts dels “nous conversos”, la gent que ara ve a trucar a les nostres portes, en anys anteriors havia liquidat la lluita republicana criminalitzant, “per fer el joc al feixisme”, els partits i organitzacions autènticament republicanes. Personatges com Antoni M. Thomàs, Pep Vílchez, Gabriel Sevilla, Albert Saoner, Bernat Riutort, Ignasi Ribas, Gustavo Catalán, José Mª Carbonero, Jaime Carbonero i Salvador Bastida signaven pamflets plens de mentides, calúmnies i tergiversacions contra l’esquerra alternativa de les Illes, els partits a l’esquerra del PCE i contra els llibres i els escriptors, qui signa aquest article, per exemple, que criticaven les seves traïdes a la República. Altres, més dogmàtics i sectaris, passaven a l’agressió física directa. En un moment determinat vaig haver d’estar ingressat a Son Dureta per les agressions patides per haver defensat la memòria històrica de l’esquerra alternativa de les Illes. La documentació de l’hospital de Son Dureta, les radiografies de l’agressió, els diaris amb els pamflets publicats per tot aquest personal, són a disposició de qualsevol lector o historiador que els vulgui veure o consultar.

Escric aquestes retxes perquè aniria molt bé que tots aquests tèrbols personatges que fins fa quatre dies no tenien altres feines que demonitzar els llibres de memòries republicans com el meu, els escriptors mallorquins d’esquerra nacionalista, la lluita per la República i el socialisme, fessin autocrítica pública de tots els errors comesos i el mal fet a la causa republicana i als militants republicans amb la seva passada activitat política i les brutors que han escampat arreu. En cas contrari, de no haver-hi aquesta autocrítica pública per tants d’anys de posar entrebancs a la lluita republicana, haurem de pensar que no són sincers en la seva incorporació a la nostra lluita amb trenta anys de retard.

Els “nous conversos”, que diu Llorenç Capellà, els “joancarlistes ‘republicans'”, com escriu Josep Juárez, tots els oportunistes de la transició, els enemics de la República durant els anys en els quals s’han aprofitat dels privilegis que atorga el règim als seus servidors, no oblidin que els mallorquins tenim memòria històrica i, evidentment, els volem al nostre costat, no en mancaria d’altra!, però que no s’imaginin que amb aquesta conversió de darrer moment, sovint amb intencions electoralistes, ens faran oblidar tot el mal que han fet a la causa republicana si no fan aquesta autocrítica que els demanam pel seu bé i per la seva credibilitat.

Miquel López Crespí