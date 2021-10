SOCIAL Y DEMOCRÀTIC DE DRET

Al país veí, al que encara pertanyem “por derecho de conquista” hi vivia un senyor molt “campechano” que, en el poc temps que li deixaven les efusives atencions que dedicava a qualsevol element del gènere femení que se li posés a l’abast, deixava anar perles com “Nunca fue la nuestra, lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano: fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suya, por voluntad libérrima, la lengua de Cervantes”, o aquella de “lo siento, me he equivocado, no volverá a suceder”, o també allò de que “la justícia és igual para todos”, que déu-n’hi-do les penques que es necessiten per engegar-ne qualsevol d’elles, sobretot sent qui era o és, i sent coneixedor del seu propi historial.

Aquest senyor un dia, a la vista de que totes les seves trapelleries corrien de boca en boca bàsicament perquè un fiscal suís hi furgava i quedava massa lleig que semblés que tant li feia, va agafar les maletes i va sortir cap a un país governat per uns amics seus força poc recomanables.

Després que el parlament español hagi rebutjat totes i cadascuna de les peticions de investigar-lo, corre la brama que l’estat està preparant el seu retorn i per això la fiscal general del tal estat, aquella senyora que com a ministra de justícia i en funcions de “notaria mayor del reino” va assistir de rigorós dol i amb una cara de gran pena al trasllat de les despulles del dictador, ordenarà l’arxivament de les investigacions, és de suposar que poquetes, que s’hagin fet sobre aquest assumpte i així el tal senyor pugui tornar per reunir-se amb els seus amics i amigues. El que encara no s’ha anunciat és si en arribar li estendran catifa vermella i trauran el “palio” que utilitzava qui democràticament el va nomenar “sucesor a titulo de rey”.

Que quedi clar que això passa a un país que constantment diu que és un “estado social y democrático de derecho”. Com va dir el savi: cosas veredes que non crederes.

Agustí Vilella i Guasch