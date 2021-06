PREUS DIFERENTS

Un xicot, ves a saber per quines suposades motivacions, a la vista de tothom i en directe per tot el món li venta un mastegot al President de França; no hi ha cap dubte de que hagi estat ell; l’acció, execrable siguin quins siguin els motius que pugui argumentar l’individu aquest, li ha costat una condemna de divuit mesos dels que catorze no els haurà de complir, per tant, una condemna efectiva de quatre mesos.

A aquest país nostre per, suposadament, donar-li un cop de pal al canell a un policia, un xicot acaba de ser condemnat a cinc anys de presó. El “suposadament” és perquè no hi ha cap imatge de l’acció, tot està basat en la paraula del policia suposadament agredit; per acabar-ho d’adobar aquest mateix policia i per la mateixa suposada agressió, va presentar una acusació idèntica contra una altra persona, el que fa que tot plegat sigui molt dubtós.

Les dues accions, si reals -que en la segona està per veure-, són reprovables, però en el preu a pagar hi ha una diferència monstruosa que no té altre explicació que la revenja desbocada de l’estat español envers el moviment independentista català amb l’aquiescència quan no l’aplaudiment dels nostres propis estaments als que, per cert, no he sentit dir res d’ençà de la publicació de la sentència dels cinc anys; potser ja els està bé.

Agustí Vilella i Guasch