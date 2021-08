Gens. Ni d’avions, ni d’aus, ni de llacunes, ni d’aeroports, ni de trens. Vaja, com la immensa majoria d’opinaires que tot el dia pontifiquen sobre aquests temes a TV’s, ràdios i altres mitjans de comunicació sense tenir ni idea de res, on només diuen el que convé a les opcions polítiques que més o menys descaradament representen.

Des d’aquesta perspectiva jo no sé si convé o no convé ampliar l’aeroport del Prat, tampoc sé com s’ha de fer si és que s’ha de fer; però això no té cap importància des del moment que jo no vull pas parlar-ne des d’una perspectiva tècnica, jo vull parlar-ne des d’un punt de vista polític i de país.

L’aeroport del Prat, està gestionat des de Madrid supeditant-lo sempre a les prioritats del de Barajas; fa unes quantes setmanes el cap d’AENA va aterrar, mai millor dit, amb una necessitat urgent i peremptòria d’allargament d’una de les pistes, amb l’esquer d’una inversió multimilionària que es perdria si no es decidia ràpidament, massa presses(?); un altre dels esquers és la intercomunicació amb Girona i Reus (i Lleida?) per alta velocitat, sap aquest senyor que avui encara el Prat no té connexió d’alta velocitat?, i sap que no la té perquè a algun col·lega seu no li ha donat la gana de que la tingui?; no se’ns ha dit mil vegades que amb una bona comunicació entre tots els aeroports de Catalunya no caldria ampliar el Prat?; un altre esquer, potser el més gros: 83.000 llocs de treball, quasi res, qui és capaç de deixar passar un caramel com aquest?, el que ningú no explica és com l’ampliació de l’aeroport i les connexions ferroviàries poden remotament generar-los.

Les conclusions a les que la gent del carrer arribem és de que, una vegada més, a Madrid ens han aixecat la camisa amb el consentiment tàcit, explícit i/o interessat dels polítics que han anat allà a fer genuflexions i han tornat aquí explicant-nos sopars de duro com si fóssim babaus. Jo no hi entenc, però no cal entendre-hi gaire per veure de lluny que tot això només és foc d’encenalls polítics i que el més calent és a l’aigüera (pista, diners, trens, llocs de treball, “hub”, etc. etc.).

Agustí Vilella i Guasch