Saben que la llengua és el nostre signe distintiu. Saben que sense la llengua Catalunya no existiria. Saben que si la deixéssim de parlar ho tindrien guanyat. Saben que fa més de tres-cents anys que hi lluiten i que fins ara no se n’han sortit. Han fet de tot: ens han perseguit, ens han castigat, ens han pegat, ens han tancat a la presó, des del decret de nova planta la persecució en contra de la nostra llengua ha estat salvatge.

Amb la transició hi hagué el miratge que va fer semblar que “el règim” s’obria i fins i tot ens “deixaven” utilitzar la nostra llengua -i ens n’alegràvem, tan interioritzada teníem la repressió-, però és clar que només era un miratge.

Aviat van començar a impugnar totes les normatives per afavorir el català, fins i tot les que no s’han complert mai!, van crear el monstre C’s només per crear mala maror i introduir una llengua forana al Parlament, a això s’hi va afegir amb entusiasme el PP, esporàdicament fins ara i per boca de la senyora Granados el PSOE, però pel que vam sentir divendres passat al senyor Illa, s’hi sumaran a partir d’aquest moment perquè els de la cúpula no són els Raventós, Obiols, Maragall i fins i tot Serra dels inicis, aquests treballen sense dissimular per l’amo de Madrid arribant, com veiem, a quelcom que fins ara era intocable com és la llengua. A més ha entrat VOX al Parlament, un partit que als españols no els fa gaire nosa.

Si repassem una mica la memòria veurem en quina llengua se’ns adrecen Policies Locals, Mossos i funcionaris en general, i no parlo només de funcionaris de l’estat que treballen aquí, parlo dels de les administracions locals, sistema sanitari.

Guerra total, descarnada i encara que, de moment incruenta, molt cruel amb una finalitat genocida: esborrar una llengua de la seva terra.

Agustí Vilella i Guasch