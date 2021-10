APROFITEU-HO

O plegueu. Em refereixo al traspàs de rodalies. El Gobierno més progressista de la història necessita imperativament aprovar els pressupostos pel 2022. La clau està en els vots dels diputats catalans.

Diuen que la política és l’art de negociar: tu em dones no-sé-què que necessito, i a canvi jo et dono una altra cosa que necessites tu. Per tant com que Catalunya necessita, des de fa molts anys, un servei de Rodalies decent que tothom sap que Madrid no farà mai, i els de Madrid necessiten els pressupostos, està clar que donar-los els vots pels pressupostos, ha de ser a canvi de Rodalies; així de senzill. Ah!, i cobrant per endavant, que ja sabem què representen aquesta mena de compromisos per als gobiernos d’españa: res.

Si per una vegada que els podeu tenir agafats per un lloc especialment dolorós no sou capaços de fer això, plegueu, plegueu d’una vegada. Ja sé que hi ha uns vots més necessaris o imprescindibles que altres, però que consti que em refereixo a tots i cadascun dels diputats catalans a Madrid ja que, a més d’aconseguir una contrapartida molt important per a Catalunya podeu aconseguir una imatge que a Madrid els farà tant o més mal que la cessió: la de la unitat dels polítics catalans.

Agustí Vilella i Guasch