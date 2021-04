ALLEUJAMENT

Ahir, en un escrit que titulava “FUTUR GOVERN” parlava de la ingent quantitat de gent que els partits endolla a l’Administració creant una xarxa “d’estomacs agraïts”.

Malgrat que si dic una cosa és que me la crec, dir segons què et deixa mal gust de boca, perquè sempre penses que potser t’has passat. Però aquest matí mentre corria, a la tertúlia d’”EL SUPLEMENT” de CatRàdio, m’he quedat alleujat sentint com, parlant de la possibilitat que algú apunta ara de que JxCat faciliti la investidura d’Aragonés però no entri al Govern, l’Oriol Marc de Nació Digital digués que ho veuria força plausible… si no fos per la previsible dificultat de la direcció del partit per dir-li a 150 alts càrrecs, que a mi em semblen pocs, i que pot ser que hagi dit la xifra com a terme col·loquial, que havien de fer les maletes i anar-se’n cap a casa.

Això és la realitat de la política, i la gent a votar que per això, i per a res més, hi som.

Agustí Vilella i Guasch