S.O.S. TENIBILITAT

“Hi ha res a fer?” –es pregunta Sou- “No hi ha res a fer!!! No, no i no…hi ha, hi ha, hi ha, hi ha, hi ha, hi ha. No, No i no… res de res, res de res a ferrrrrrrrrrrrrrr. No No No No No No i no a fer? A fer? A fer? a fer? No, Potser sí, potser no: potser! O no? O sí? potser! Però…hi ha res a fer? Sí! i No! Com quedem? POTSER…, potser hi ha, potser no hi ha, o no pot ser? SÍ!!!, NO!!! potser…”