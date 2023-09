Venècia: el rebombori amb Woody Allen i Sofia Coppola i la discreció del gran Ryûsuke Hamaguchi

Amb tota la modèstia del món, el boníssim cineasta japonès Ryûsuke Hamaguchi, ha presentat a la competició veneciana una obra qualificada de meravellosa, bonica, misteriosa, enigmàtica, mentre els nord-americans Sofia Coppola i Woody Allen han cridat l’atenció mediàtica amb els seus darrers films, acollits de manera tebiona.

Woody Allen ha estat ‘assetjat’ pels seus problemes amb el ‘Me Too’, en presentar el seu primer film en francès, però ha estat objecte de grandíssim interès dels mitjans de comunicació. Tant com els actors que han acompanyat Sofia Coppola, en una edició veneciana òrfena d’estrelles. Famós sobretot per la sèrie televisiva ‘Euphoria’, l’australià Jacob Elordi i els seus gairebé dos metres d’alçada ha centrat l’interès dels paparazzi…

Mostra de Venècia 2023. La Competició.

De Sofia COPPOLA, “PRISCILLA“. Durada: 1h50. Producció: EUA, Itàlia. Amb Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Dagmara Dominczyk. Guió: Sofia Coppola, basat en las memòries “Elvis and Me“, de Priscilla Presley. Nota sinòptica: la relació d’Elvis Presley (Jacob Elordi) i Priscilla (Cailee Spaeny). Sinopsi: Quan l’adolescent Priscilla Beaulieu coneix Elvis Presley en una festa, l’home que ja és una superestrella meteòrica del rock and roll es converteix en algú del tot inesperat en moments privats: un enamorat emocionant, un aliat en la solitud, un amable millor amic. A través dels ulls de Priscilla, Sofia Coppola explica la cara invisible d’un gran mite nord-americà en el llarg festeig i el turbulent matrimoni d’Elvis i Priscilla, des d’una base de l’exèrcit alemany fins a la seva finca de somni a Graceland, en aquest retrat d’amor, fantasia i fama, profundament sentit i encisadorment detallat. Enllaços: IMDB, MyMovies. | D-EUA: A24.

Algunes reaccions:

Manu Yáñez, a la crònica pel diari ‘Ara’: (..) la pel·lícula arrenca l’any 1959, quan als 14 anys la jove texana es va convertir en l’objecte d’atenció de qui ja era considerat el rei del rock & roll. A partir d’aquí, la directora de “Les verges suïcides” posa tota la seva delicadesa al servei del retrat de la innocència de Priscilla, a qui dona vida Cailee Spaeny (..). Una ingenuïtat que es va veure esquinçada per la severa cosificació que va patir Priscilla a mans d’Elvis, el seu entorn i el conjunt d’una societat patriarcal. (..) en el seu estudi del desig sexual femení, que Sofia Coppola mostra absolutament castrat per l’obsessió d’Elvis per santificar la seva companya sentimental. La llàstima és que, en el seu immens respecte per la protagonista, la directora de “Maria Antonieta” no gosa apartar-se ni un mil·límetre del pudor i la sobrietat, factors que no permeten que la pel·lícula fulguri emocionalment. Coppola sap disseccionar la terrorífica normalització d’una situació d’abús psicològic, però la barreja de contenció i fascinació de la qual fa gala la cineasta acaba convertint “Priscilla” en una oda reiterativa i el·líptica al desemparament de la protagonista. Sergi Sánchez, a Twitter: “Priscilla” segueix retratant aquestes noies en gàbies d’or que habiten, malenconioses, el cinema de Sofia Coppola. És una pel·lícula personal, però té gust de poc: d’acord que canvia el punt de vista, que Elvis ja no és el protagonista, però és lànguida i cal·ligràfica. Peter Bradshaw, a la crítica per a ‘The Guardian’ li posa 4 estrelles sobre 5 i en diu: Sofia Coppola pinta un retrat absorbent i íntim de la dona d’Elvis. Núvia infantil, sacrifici infantil, concubina bobbysoxer: Priscilla Presley, dona d’Elvis, és tot això en el retrat inquietant i claustrofòbic de Sofia Coppola de la solitud matrimonial, atrapada darrere les portes de la presó kitsch de Graceland mentre el rei està de gira o filma pel·lícules amb coprotagonistes femenines mundanes i glamuroses i un seguici masculí esgarrifós. Priscilla es converteix en la pròpia Lady Diana de Memphis, amb Ann-Margret o Nancy Sinatra en el rol de Camilla Parker-Bowles. La pel·lícula està basada en ‘Elvis and Me’, les memòries de Priscilla de 1985 sobre el matrimoni, i demostra la característica intimitat fraternal i sense prejudicis de Coppola amb la seva heroïna. Els detalls, l’atmosfera de la estranya vida matrimonial de Priscilla, els seus trams d’avorriment i silenci; tots semblen molt reals. Com a relat privilegiat, aquest és un correctiu benvingut a la fantasia ‘outsider’ d'”Elvis” de Baz Luhrmann i duplica el que crec que és la reputació de Coppola com la Betty Friedan del cinema del segle XXI, presentant-nos la seva visió distintiva de la mística femenina. (..) Elvis és interpretat de manera més aviat modesta per Jacob Elordi, que és astutament dirigit per Coppola de tal manera que no hi ha cap pirotècnia de suplantació d’Elvis per posar en escena la Priscilla de Spaeny. (..) El retrat de Coppola és absorbent, sobretot en la fase infantil de Priscilla, i si és menys distintiu en la seva secció final, a mesura que Priscilla es desil·lusiona i es torna més realista sobre què esperar, això és d’esperar. La seva crèdula servitud i innocència és més dramàtica i més punyent. Aquesta pel·lícula diu molt sobre Elvis i el negoci disfuncional en què estava ficat i la modesta integritat i coratge de Priscilla. David Ehrlich, a l’article per a ‘IndieWire’: El biopic inert però sensible de Sofia Coppola ofereix un antídot molt necessari a “Elvis” [de Baz Luhrman]. Potser “Priscilla” no és de les millors pel·lícues que ha fet Sofia Coppola, però destaca perquè es centra en una nena que de mic en mica va sortint de la seva fantasia infantil. (..) [Priscilla] interpretada per una dolça i recessiva Cailee Spaeny (..). [Elvis] interpretat per l’estrella d'”Euphoria” Jacob Elordi, la visió immediatament convincent del personatge del qual és més humana i trista que l’actuació d’Austin Butler. (..) Coppola està tan clarament en sintonia amb les diferències d’edat i de poder entre aquestes dues persones com qualsevol cineasta ho ha fet o podria estar, i encara que l’alçada d’Elordi pot ser tan irreal (..), la pel·lícula aprofita al màxim com de petita sembla Priscilla sempre al seu costat. L’Elvis és tan gran que la seva núvia infantil serà capaç de sentir la seva ombra sobre Graceland fins i tot quan el seu marit és fora a Hollywood dormint amb diverses estrelles i intenta convertir-se en el proper Marlon Brando. (..) No cal dir que Elvis no surt tan bé en aquesta pel·lícula, però “Priscilla” mai el converteix en un monstre, fins i tot després que comenci a llançar cadires i a ficar-se en escàndols. Al contrari, la pel·lícula el dibuixa com una persona real (molt defectuosa) que també està sepultada per la imatge que s’ha creat per a ell. L’Elordi i la Spaeny no passen gaire temps junts a la pantalla (l’Elvis ni tan sols toca la Priscilla fins que es casen, malgrat que l’hi suplica), però es miren amb simpatia mútua quan en tenen l’oportunitat. És la simpatia mútua de dues persones obligades a navegar per rols més importants que dues persones obligades a navegar per rols més importants (..). Fionnuala Halligan, a l’article per a ‘Screen International’ en remarca: Les línies suaus i subtils de Sofia Coppola són un contrapunt sorprenent a l’Elvis que va enlluernar l’any passat, però en dibuixen una imatge més fosca. Marie Sauvion, a l’article per a ‘Telerama’ en destaca: (..) explica l’alliberament progressiu d’una captiva. I ens lliura una bona pel·lícula feminista. Owen Gleiberman, a la crítica per a ‘Variety’: L’última vegada que Sofia Coppola va fer una pel·lícula sobre un adolescent reial que vivia en un palau rococó que va resultar ser una presó luxosa, va ser el 2006, i la pel·lícula, “Marie Antoinette”, va ser un somni estilitzat de la història: la història de la jove reina com a estrella de rock ingènua i aïllada. La nova pel·lícula de Coppola dramatitza la relació entre Priscilla i Elvis Presley, i els paral·lelismes amb la pel·lícula anterior hi són si els voleu veure. Aquesta vegada, però, Coppola va en la direcció contrària, treballant amb una autenticitat docudrama casualment meticulosa. En els 17 anys transcorreguts des de “Marie Antoinette”, ha crescut com a cineasta; la seva narració ara té un detall orgànic i una precisió emocional que us arrasa. La pel·lícula biogràfica d’Elvis Presley de l’any passat es va anomenar “Elvis”. El llibre en què es basa la nova pel·lícula va ser “Elvis and Me”. Però la pel·lícula de Coppola es diu, simplement, “Priscilla”, i això ens indica una cosa essencial: que la pel·lícula, tot i que es podria descriure com una història d’amor, no s’explicarà des d’un doble punt de vista. (..) Coppola, que ha escrit i ha dirigit “Priscilla”, explica aquesta història amb els ulls oberts, de manera que estem atrapats, durant una estona, en el trànsit sobrenatural del que significaria que l’estrella més gran del planeta et triés per ser-ne la princesa. La pel·lícula ens introdueix directament a Graceland (de debò tens la sensació de ser-hi), mostrant-nos el que va passar, tal com va passar, sense edulcorants ni volants. Al principi veiem que gran part del que passa entre Priscilla i Elvis és una versió augmentada del que va definir tantes associacions romàntiques dels anys 50 i 60, quan els homes governaven el lloc i els papers de les dones estaven subordinats, proscrits, reduïts. (..) La gosadia de Coppola, atès que estem acostumats a veure que fins i tot els biopics sofisticats teixeixen les vides que ens mostren en arcs dramàtics, és presentar l’ascens i la caiguda de la relació de Priscilla i Elvis com un diari, que simplement flueix cap endavant en una mena d’estil Zen objectiu, sense inventar mai res. (..) Com a Priscilla, Cailee Spaeny té una mirada àvida i un esperit agut, i s’esforça a interpretar l’adolescent Priscilla com una noia americana típica de la seva època, cortesa i decorosa, tot i que amb gust per l’aventura. (..) Quan el públic, juntament amb Priscilla, veu per primera vegada Elvis de prop, podem veure que Jacob Elordi, l’actor australià de 26 anys de les pel·lícules “Euphoria” i “Kissing Booth”, no s’hi acaba de semblar. No obstant això, el seu llenguatge corporal és perfecte, i el que fa amb la veu d’Elvis l’acosta més a ser-ne la viva imatge del que (al meu entendre) ho era Austin Butler. La veu parlant d’Elvis era una autèntica paradoxa. Era un rock ‘n’ roller que cantava com una casa en flames, però quan parlava era en els tons de vellut més tranquils, increïblement serè i educat: la veu d’un bon noi amb un toc interior de tristesa. Va utilitzar aquesta quietud per atreure el món cap a ell. I Elordi clava això. El seu Elvis tracta la Priscilla amb una suavitat consumada, i descobrim, des de la seva primera conversa, de què va aquesta tristesa. La mare d’Elvis, Gladys, va morir l’any anterior i, segons explica a Priscilla, la seva mare ho era tot per a ell. (..) Elordi i Spaeny tenen una disparitat d’alçada més sorprenent que la dels reals Elvis i Priscilla, però funciona com a expressió de la dinàmica de poder de la parella. (..) Elvis era un geni creatiu, un home d’una calidesa i carisma singulars i, sens dubte, una de les celebritats més danyades psicològicament del segle XX. Per això es va destruir a si mateix amb les seves immenses addiccions entrellaçades. El que la pel·lícula et mostra és que la seva relació amb Priscilla era una altra addicció, una que li proporcionava el consol que anhelava, però per això no la podia veure com una persona plena. A mesura que “Priscilla” continua, i Priscilla i Elvis es casen i tenen una filla, Lisa Marie (que va ser una de les productores executives de la pel·lícula abans de la seva mort a principis d’any), un calfred dramàtic s’instal·la amb la pel·lícula. Cailee Spaeny fa de Priscilla una figura de força, però la força de la seva actuació és com representa la malenconia a càmera lenta de Priscilla, connectant el públic amb el que és estar enamorat d’algú que resulta ser un monstre de la llum de gas. Quan finalment s’allibera, és com si s’estigués despertant d’un somni. Al principi, Priscilla li diu a Elvis que la seva cançó preferida és “Heartbreak Hotel”. “Priscilla” és un drama penetrantment honest sobre com va acabar vivint allà. Alejandro G. Calvo, a Twitter: Doncs a mi “Priscilla”, de Sofia Coppola, m’ha semblat una autèntica pel·li de tarda.



De Ryûsuke HAMAGUCHI, “EVIL DOES NOT EXIST” / “IL MALE NON ESISTE” /”AKU WA SONZAI SHINAI”. Durada: 1h46. Producció: Japó. Amb Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa, Ryuji Kosaka, Ayaka Shibutani. Guió: Ryûsuke Hamaguchi. Nota sinòptica: És la història d’una empresa de Tòquio que vol construir un càmping de luxe en un poble de muntanya, posant en risc l’equilibri ambiental i provocant enfrontaments amb la població local. Sinopsi: Takumi i la seva filla Hana viuen al poble de Mizubiki, prop de Tòquio. Com les generacions que els van precedir, porten una vida modesta segons els cicles i l’ordre de la natura. Un dia, els vilatans s’assabenten d’un pla per construir un glàmping, un càmping de luxe, a poca distància a peu de les seves cases ia poca distància a peu de la mansió de Takumi. El projecte oferiria als veïns i veïnes una còmoda “escapada” a la natura, una perspectiva d’una altra vida quotidiana, d’un nou benestar. Quan els representants de la constructora de Tòquio arriben al poble per celebrar una reunió, queda clar que el projecte afectarà negativament el subministrament d’aigua local, provocant malestar. L’equilibri ecològic del poble i la forma de vida civilitzada dels seus habitants es veuen en perill amb conseqüències que afecten profundament la vida de Takumi i la petita Hana. Enllaços: IMDB, MyMovies.| DE: Caramel |

Algunes reaccions:

Alejandro G. Calvo, a Twitter: Una meravella, és clar, “Evil does not exist” de Ryusuke Hamaguchi. Tant en la forma -travellings cadenciosos, plans llargs fixos- com en el fons -el retrat d’una comunitat aïllada que es veu assaltada per la implantació d’un glamping al seu bosc-. Més que un retrat sobre el mal que habita en l’ésser humà, és un llenç impressionista de gestos i caràcters, alguns totalment imprevisibles. De vegades sembla una comèdia, de vegades un drama, fins i tot hi ha gir terrorífic. Vaja, que és una pel·lícula supèrbia. Hamaguchi segueix en alça. Sergi Sánchez, a Twitter: Quina pel·lícula tan bonica i misteriosa ens ha deixat Ryusuke Hamaguchi amb “Evil Does Not Exist!”. De com la calma del que és quotidià amaga un formiguer d’emocions ferides que emergeixen inesperadament, des d’una exemplar elegància expositiva, atenta les seves derives desconcertants. Peter Bradshaw, a la crítica per a ‘The Guardian’ li posa 4 estrelles sobre 5 i en diu: La quietista i enigmàtica paràbola ecològica de Ryu Hamaguchi “Evil Does Not Exist” rebutja explicacions fàcils i potser també rebutja explicacions difícils. És un drama complex, una pel·lícula realista que fa tantines a la vora d’allò sinistre, el mateix títol de la qual indica el camí cap a la idea que hi ha matisos de gris en cada judici que fem. Podríem dir que és opac i artificiós, i possiblement exasperarà tants com n’intrigràa, però el vaig trobar rondant per la meva ment molt després del pla final (..). D’entrada, això sembla un cas simple d’una història sobre el capitalisme corporatiu que destrossa el medi ambient (..). La majoria de pel·lícules ho assenyala tot i, per citar la frase apòcrifament atribuïda a Billy Wilder, ho fa tot evident, sobretot les subtileses. Això no és el que està fent Hamaguchi: la seva pel·lícula s’acosta més a un poema en prosa, en què els grans blocs de la narració poden no encaixar de la manera esperada, però ser tan misteriosos i estranys com els detalls aparentment petits. No estic segur que “Evil Does Not Exist” sigui el millor de la seva obra, però es presenta amb una seguretat i un art tan tranquils que obliga a una mena d’assentiment melancòlic, encara que incomprensible.



Mostra de Venècia 2023. Fora de Competició.

De Woody ALLEN, “COUP DE CHANCE” / “GOLPE DE SUERTE”. Durada: 1h33. Producció: França, Anglaterra. Amb Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud, Niels Schneider. Guió: Woody Allen. Nota sinòptica: El vincle de dos joves condueix a la infidelitat matrimonial i, finalment, al crim. Sinopsi: La Fanny (Lou de Laâge) i en Jean (Melvil Poupaud) semblen el matrimoni ideal: tots dos tenen èxit a la feina, viuen en un pis preciós en un exclusiu barri de París i semblen estar tan enamorats com quan es van conèixer. Però quan la Fanny topa accidentalment amb l’Alain (Niels Schneider), un antic company d’institut, es torna boja d’amor. No triguen a tornar a veure’s i cada vegada intimen més… Nota: rodat en francès. Enllaços: IMDB, MyMovies. | DE: Wanda. EE: 29.09.2023.

Algunes reaccions:

Manu Yáñez, a la crònica pel diari ‘Ara’: (..) una meditació sobre el pes de les casualitats en el destí de les persones. “Golpe de suerte” pertany al mateix gènere que “Match point”, en el sentit que totes dues exploren la dimensió capritxosa de l’atzar, un factor que té molt més impacte en les nostres vides del que volem pensar”, sosté [Woody Allen]. La trobada [dels antics companys d’institut] generarà un torrent d’emocions i girs narratius que portaran la pel·lícula cap al thriller criminal, amb punts de drama familiar i humor negre. Uns ingredients que Allen combina per construir un homenatge a la capital francesa i al cinema de la Nouvelle Vague. (..) El film abraça l’interès d’Allen per l’absurditat i la fatalitat, però el resultat final pateix una certa deixadesa en les formes, cosa essencial en una pel·lícula que pretén jugar amb el suspens (..). Sergi Sánchez, a Twitter: “Coup de Chance” és el contraplà de “Match Point”. Meditació lleugera però fluida sobre els capricis de l’atzar, és el més a prop que Allen ha estat de Claude Chabrol, i és una defensa a ultrança del “deus ex machina” com a reflex sublimat de l’absurd de l’existència. Alejandro G. Calvo, a Twitter: Doncs “Golpe de suerte” (“Coup de chance”), amb ressons tant a “Match Point” com a “Irrational Man”, és la millor pel·lícula de Woody Allen des de ni me’n recordo. És sorprenent, vistes les seves últimes pel·lícules, però aquí li funciona gairebé tot, especialment, una direcció de càmera on es nota molt la bona mà de Vittorio Storaro. Una sorpresa molt agradable. Jonathan Romney, a l’article per a ‘Screen International’ en remarca: Woody Allen troba un cert ‘je ne sais quoi’ amb aquesta atractiva comèdia ambientada a París.



De Cédric KAHN, “MAKING OF“. Durada: 1h59. Producció: França. Amb Denis Podalydès, Jonathan Cohen, Stefan Crepon, Souheila Yacoub, Emmanuelle Bercot, Xavier Beauvois, Valérie Donzelli, Riad Gahmi, Thais Vauquières, Orlando Vauthier, Johanna Colboc, Thomas Silberstein. Guió: Fanny Burdino, Samuel Doux, Cédric Kahn. La història gira al voltant de Simon, que comença el rodatge d’una pel·lícula sobre la lluita d’un grup de treballadors per mantenir viva la seva fàbrica i, amb ella, la feina. És una lluita ingrata que els veu ocupar el local i enfrontar-se amb els seus caps que volen traslladar l’empresa. Però res va com estava previst. I mentre el director defensa els interessos d’aquests treballadors, ha d’enfrontar-se al propi conflicte social dins del seu equip… Enllaços: IMDB, MyMovies. | VI: Elle Driver. | DF: AdVitam | EF: 10.01.2024.

Algunes reaccions:

Wendy Ide, a l’article per a ‘Screen International’ en remarca: La comèdia divertida de Cedric Kahn passa entre bastidors durant el rodatge d’una pel·lícula.

De Luca BARBARESCHI, “THE PENITENT – A RATIONAL MAN“. Durada: 2h. Producció: Itàlia. Amb Luca Barbareschi, Catherine McCormack, Adam James, Adrian Lester. Guió: David Mamet, basat en la seva peça teatral. Un psiquiatre veu descarrilada la seva carrera i la seva vida privada després de negar-se a declarar a favor d’un antic pacient violent i inestable que ha mort diverses persones. Enllaços: IMDB, MyMovies.

FOTO DE L’APUNT: l’equip de “Priscilla” anant a la gala de projecció del film.