Venècia 2023: Setmana Internacional de la Crítica

Llargmetratges en competició.

Esdeveniments Especials.

Curtmetratge d’inauguració de la Setmana.

De Liliana CAVANI, “INCONTRO DI NOTTE“. Any 1960.

Llargmetratge d’inauguració de la Setmana- fora de concurs.

D’Andres PEYROT, “DIEU EST UNE FEMME” / “GOD IS A WOMAN”. Durada: 1h27. Producció: França, Suïssa, Panamà. Guió: Andrés Peyrot, Elizabeth Wautlet. El 1975, l’oscaritzat director francès Pierre-Dominique Gaisseau aterra a Panamà per rodar un documental sobre el poble kuna, pel qual les dones són sagrades. Gaisseau, la seva dona i la seva filla Akiko viuen amb els Kuna durant més d’un any, però aviat el projecte es queda sense fons i un banc els acaba confiscant bobines. Cinquanta anys després, els kuna encara esperen la “seva” pel·lícula ara convertida en llegenda i transmès oralment de la gent gran a les noves generacions. Fins que un dia es descobreix una còpia oculta a París…

Curtmetratges en competició.

