Tot és Canes, però no tot és el Festival de Canes

Com sol ser habitual, aquests dies per les xarxes socials circula un manyoc de notícies segons les quals tothom va a Canes, vinga pel·lícules, documentals, films d’animació, projectes… I, com és costum, les productores o distribuïdores de films que van a la Quinzena dels Cineastes o a la Setmana de la Crítica deixen anar que són al festival de Canes 2023. Doncs no, convé matisar.

El Festival de Canes el componen diverses seccions (Competició, Première, Sessions Especials, Fora de competició, Un Certain Regard, Cannes Classics, Curtmetratges en Competició, La Cinef), i els títols que s’hi projecten conformen el que s’anomena la Selecció Oficial (de fet els curtmetratges en competició i els de la Cinef formen part del que el certamen anomena ‘Cinema de Demain‘). A més, el Festival, precisament dins d’això que en diuen ‘Cinema de demain’ organitza una sèrie de trobades professionals.

Ni la Quinzena dels Cineastes ni la Setmana de la Crítica no són part del Festival, no en tenen la mateixa organització, ni responen als mateixos objectius. Tradicionalment se les ha denominat ‘seccions paral·leles’ del festival, perquè s’hi desenvolupen en paral·lel, simultàniament; però res tenen a veure amb les seccions que congrien la Selecció Oficial. Així doncs, que et programin un film a la Quinzena o a la Setmana significa anar a Canes, però no al Festival de Canes. El matís és important i les seves conseqüències, també. Per exemple, significa que no has tingut la pel·lícula en un certame de classe A, els de primera categoria, encara que l’hagis exposat en un aparador d’ampla influència internacional.

També durant el festival obre les seves portes el Mercat del Film, àmbit de difusió de les produccions cinematogràfiques realitzades i de les que estan en projecte entre els professionals (distribuïdors, agents de vendes internacionals, productors…). Aquí ‘Catalan Films‘ hi sol tenir un estand i enguany hi serà present també singularitzadament el cinema valencià, a través de ‘gloVAL’. A més s’hi organitzen projeccions a diferents nivells (les promogudes pels productors, les que munta el propi Mercat, etc.). En aquesta edició, el país convidat és Espanya i, per aquest motiu, alguns films i projectes nostrats també s’hi promocionaran. Ara bé, que consti: anar al Mercat del Film és anar a Canes, però no al Festival de Canes. El matís és molt important; la diferència, abismal.

Dit això, i a tall d’exemple, us recomano que llegiu el poti-poti, el manyoc, el munt d’impresicions de la nota oficial de la Generalitat de Catalunya L’audiovisual català brilla a la 76a edició del Festival de Canes. Però no són els únics que fan un embolica que fa fort, és bastant comú en aquest nostre país.

FOTO DE L’APUNT: estands del Mercat del Film, dins del Palau de Festivals