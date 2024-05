“The Man Who Could Not Remain Silent”, de Nebojša SLIJEPČEVIĆ, guanya la Palma d’Or del Curtmetratge 2024

El Jurat dels Curtmetratges i de la Cinef, presidit per l’actriu belga Lubna Azabal, ha emès el seu veredicte durant la gala del Palmarès del Festival de Canes 2024, en què han decidit guardonar, d’entre els curtmetratges en competició a la 77a edició del Festival de Canes:

Palma d’Or del Curtmetratge 2024.

De Nebojša SLIJEPČEVIĆ, “The Man Who Could Not Remain Silent” / “L’homme qui ne se taisait pas”. Producció: Croàcia, França, Bulgària, Eslovènia. Durada: 0h13. Guió: Nebojša Slijepčević. Amb Goran Bogdan, Alexis Manenti, Lara Nekić, Priska Ugrina, Dušan Gojić, Nebojša Pop Tasić, Dragan Mićanović, Silvio Mumelaš. Sinopsi: Febrer de 1993, Strpci, Bòsnia i Hercegovina. Les forces paramilitars fan aturar un tren de viatgers. Quan arresten civils innocents, només un home dels 500 passatgers s’hi oposa. Aquesta és la història real d’un home que no podia callar.

Menció Especial del Jurat.

De Daniel SOARES, “Mau Por Um Momento” / “Bad for a Moment”. Producció: Portugal. Durada: 0h15. Guió: Daniel Soares. Amb João Villas-Boas, Ana Vilaça, Isac Graça, Cláudia Jardim, João Patrício. Sinopsi: Un esdeveniment de ‘team building‘ surt malament i confronta el propietari d’un despatx d’arquitectes amb la realitat del barri obrer que la seva empresa està gentrificant.Vídeo: Tràiler.