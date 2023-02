Spielberg a Tom Cruise: “Tu has salvat el cul de Hollywood i el cinema en sales”

Al dinar dels nominats per l’acadèmia de Hollywood en els Oscar, es van saludar Steven Spielberg i Tom Cruise -foto- i asseguren que el director i productor li va dir a l’actor, evidentment referint-se a l’èxit econòmic incontestable de Top Gun: Maverick i a com, fa uns mesos, va reviscolar la depauperada taquilla mundial: “Tu has salvat el cul de Hollywood i el cinema en sales”.

Ves per on, aquestes paraules de Spielberg,a més d’un reconeixement històric, s’han convertit en una frase publicitària extraordinària cara als votants dels Oscar a favor de Top Gun: Maverick; pel·lícula que està sent molt guardonada en diverses convocatòries de premis anuals i que jo, en canvi, vaig abandonar al cap d’una estona de començada perquè no la podia aguantar més. Hauré de fer un pensament i posar-me a veure-la, aguantant…

Com que, en els Oscar d’enguany, Top Gun: Maverick és competidora de The Fabelmans, a veure si l’Spielberg se n’haurà de penedir de dir segons què quan hi ha micros oberts…