Woody Allen, Roman Polanski, Richard Linklater, Frederick Wiseman, Liliana Cavani, Wes Anderson, Quentin Dupieux, William Friedkin, J.A.Bayona, Cédric Khan, Harmony Korine… un esplet de cineastes coneguts i reconeguts que presentaran els seus darrers films a la Mostra de Venècia 2023, fora de competició. D’aquestes pel·lícules, algunes s’estrenaran posteriorment als cines i d’altres les té la plataforma Netfilx en exclusiva.

En aquest apunt, el nom dels cineastes enllaça amb l’IMDB i el títol de la pel·lícula enllaça amb la pàgina que li dedica el festival de Venècia (a dia d’avui, encara incompletes quant a informació).

Mostra de Venècia 2023. Fora de Competició.

Ficcions.

De Woody ALLEN, “COUP DE CHANCE” / “GOLPE DE SUERTE”. Durada: 1h33. Producció: França, Anglaterra. Amb Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud, Niels Schneider. Guió: Woody Allen. Nota sinòptica: El vincle de dos joves condueix a la infidelitat matrimonial i, finalment, al crim. Sinopsi: La Fanny (Lou de Laâge) i en Jean (Melvil Poupaud) semblen el matrimoni ideal: tots dos tenen èxit a la feina, viuen en un pis preciós en un exclusiu barri de París i semblen estar tan enamorats com quan es van conèixer. Però quan la Fanny topa accidentalment amb l’Alain (Niels Schneider), un antic company d’institut, es torna boja d’amor. No triguen a tornar a veure’s i cada vegada intimen més… Nota: rodat en francès. Enllaços: IMDB, MyMovies. | DE: Wanda. EE: 29.09.2023.

De Wes ANDERSON, “THE WONDERFUL STORY OF HENRY SUGAR” / “LA MARAVILLOSA HISTORIA DE HENRY SUGAR”. Durada: 0h39. Producció: EUA. Amb Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley, Richard Ayoade. Guió: Wes Anderson, basat en el llibre homònim de Roald Dahl. Diverses històries, però la principal segueix a en Henry Sugar (Benedict Cumberbatch), que és capaç de veure a través dels objectes i predir el futur amb l’ajuda d’un llibre que va robar. Nota: producte Netflix. Enllaç: IMDB.

De Luca BARBARESCHI, “THE PENITENT – A RATIONAL MAN“. Durada: 2h. Producció: Itàlia. Amb Luca Barbareschi, Catherine McCormack, Adam James, Adrian Lester. Guió: David Mamet, basat en la seva peça teatral. Un psiquiatre veu descarrilada la seva carrera i la seva vida privada després de negar-se a declarar a favor d’un antic pacient violent i inestable que ha mort diverses persones. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De J. A. BAYONA, “LA SOCIEDAD DE LA NIEVE” / “SOCIETY OF THE SNOW”. Durada: 2h24. Producció: Espanya, Uruguai, Xile. Amb Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella, Esteban Kukuriczka, Tomas Wolf. Guió de J.A. Bayona, Bernat Vilaplana, Jaime Marques i Nicolás Casariego, basat en el llibre homònim, de Pablo Vierci. Thriller de supervivència sobre la tragèdia dels Andes de 1972, quan un avió s’hi estavellà i els supervivents van bregar de valent per a sortir-se’n, arribant al canibalisme. El vol 571 de la Força Aèria Uruguaiana, que duia un equip de rugby a Xile, es va estavellar contra una glacera al cor dels Andes. Només en van sobreviure 29 dels 45 passatgers. Atrapats en un entorn inaccessible i hostil, es van veure obligats a recórrer a mesures extremes per a mantenir-se amb vida. Nota: producte Netflix.Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Liliana CAVANI, “L’ORDINE DEL TEMPO“. Durada: 1h53. Producció: Itàlia, Bèlgica. Amb Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Richard Sammel, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi, Angeliqa Devi, Mariana Tamayo, Alida Baldari Calabria, Angela Molina. Guió: Liliana Cavani, Paolo Costella, Carlo Rovelli, basat en en llibre ‘L’ordre del temps‘, de Carlo Rovelli, que explora la complexitat i el misteri del temps físic i existencial. I si descobríssim que el món podria acabar en qüestió d’hores? Això és el que li passa un vespre a un grup de vells amics que, com cada any, es troben en una vil·la al costat del mar per celebrar un aniversari. A partir d’aquell moment, el temps que els separa de la possible fi del món semblarà fluir de manera diferent, ràpida i eterna, durant una nit d’estiu que els canviarà la vida. Enllaços: IMDB, MyMovies.

D’ Alix DELAPORTE, “VIVANTS“. Durada: 1h26. Producció: França Bèlgica. Amb Alice Isaaz, Roschdy Zem, Vincent Elbaz, Pascale Arbillot, Pierre Lottin, Jean-Charles Clichet. Guió: Alix Delaporte, Alain Le Henry. La Gabrielle s’acaba d’incorporar a un prestigiós programa de reportatges. Sense formació clàssica, ha de superar els prejudicis per trobar el seu lloc dins d’un equip de periodistes experimentats. En immersió, de mica en mica anirà desvetllant el misteri d’aquests grans reporters, sempre apassionats, sovint divertits, de vegades ferits per la vida i la professió. I després hi ha Vincent, l’editor en cap del programa, a qui ella no para de pressionar… Enllaços: IMDB, MyMovies. | DF: Pyramide.

De Quentin DUPIEUX, “DAAAAAALI!“. Durada: 1h17. Producció: França. Amb Anaïs Demoustier, Edouard Baer, Jonathan Cohen, Gilles Lellouche, Pio Marmaï, Didier Flamand, Romain Duris. Guió: Quentin Dupieux. Un periodista francès es troba diverses vegades amb l’icònic artista surrealista Salvador Dalí per tirar endavant un documental que mai s’acabarà de fer. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De William FRIEDKIN, “THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL“. Durada: 1h48. Producció: EUA. Amb Kiefer Sutherland, Jason Clarke, Jake Lacy, Monica Raymund, Lance Reddick. Guió: Herman Wouk, Jessica Anderson. Jutgen un oficial de la marina per motí després que hagi près el comandament del capità d’un vaixell que creu que està actuant de manera inestable, posant en perill tant el vaixell com la seva tripulació. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Cédric KAHN, “MAKING OF“. Durada: 1h59. Producció: França. Amb Denis Podalydès, Jonathan Cohen, Stefan Crepon, Souheila Yacoub, Emmanuelle Bercot, Xavier Beauvois, Valérie Donzelli, Riad Gahmi, Thais Vauquières, Orlando Vauthier, Johanna Colboc, Thomas Silberstein. La història gira al voltant de Simon, que comença el rodatge d’una pel·lícula sobre la lluita d’un grup de treballadors per mantenir viva la seva fàbrica i, amb ella, la feina. És una lluita ingrata que els veu ocupar el local i enfrontar-se amb els seus caps que volen traslladar l’empresa. Però res va com estava previst. I mentre el director defensa els interessos d’aquests treballadors, ha d’enfrontar-se al propi conflicte social dins del seu equip… Enllaços: IMDB, MyMovies. | VI: Elle Driver.

De Harmony KORINE, “AGGRO DR1FT“. Durada: 1h20. Producció: EUA. Amb Jordi Mollà, Travis Scott. asseguren que, més que una pel·lícula, és una obra d’art contemporani. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Richard LINKLATER, “HIT MAN“. Durada: 1h53. Producció: EUA. Amb Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio, Retta. Guió: Glen Powell, Richard Linklater, Markus Wittman, basat en un article de Skip Hollandsworth. Segueix en Gary Johnson (Glen Powell), un investigador de personal, que fa el paper d’un sicari per enxampar persones que preparen un cop. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Roman POLANSKI, “THE PALACE“. Durada: 1h40. Producció: Itàlia, Suïssa, Polònia, França. Amb Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Bronwyn James, Joaquim De Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Fortunato Cerlino, Mickey Rourke. Guió: Jerzy Skolimovski, Ewa Piaskowska, Roman Polanski. Nota sinòptica: Comèdia negra ambientada la nit de Cap d’Any de 1999 en un luxós hotel suís on les vides dels treballadors de l’hotel i de diversos hostes queden entrelligades. Sinopsi: És el 31 de desembre de 1999, la nit de Cap d’Any del nou mil·lenni. Al Palace Hotel, un sumptuós castell als Alps suïssos, conflueixen hostes rics, viciosos i mimats, rebuts per una gran quantitat de cambrers, porters, cuiners i recepcionistes. Les històries dels personatges individuals donen vida a una comèdia absurda, negra i provocadora. Enllaços: IMDB, MyMovies. | DE: Vértigo.

De Pema TSEDEN, “SNOW LEOPARD” / “IL LEOPARDO DELLE NEVI” / “XUE BAO”. Durada: 1h49. Producció: Xina. Amb Jinpa Jinpa, Xiong Ziqi, Tseten Tashi. Guió: Pema Tseden. Un pare i un fill discuteixen sobre si matar un lleopard de les neus que els ha entrat a casa i ha mort 9 ovelles. Enllaços: IMDB, MyMovies.

No Ficcions (Documentals).

De Virginia ELEUTERI SERPIERI, “AMOR“. Durada: 1h41. Producció: Itàlia, Lituània. “Quan veig Roma veig la meva mare. És així des que va morir”. Un vespre d’estiu de fa molts anys: la ciutat està deserta, la final del mundial de futbol està en marxa. Una dona, Teresa, arriba al Tíber i es deixa arrossegar pel corrent. L’abisme l’engoleix i la seva filla Virginia travessa Roma a la foscor de la nit: la vol trobar i salvar. Virgínia ha de travessar les profunditats de les aigües, de la història, dels mites, dels desastres i dels esclats vitals d’una Roma atemporal. Així pot veure de nou la seva mare emergir de la foscor del Tíber per volar cap a Amor, “el planeta de la cura” envoltat d’aigua i on els carrers, places, fonts recorden els de Roma i els animals són lliures de moure’s. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Yervant GIANIKIAN i Angela RICCI LUCCHI, “FRENTE A GUERNICA“. Durada: 2h06. Producció: Itàlia. Versión íntegra. Veus narratives: Yervant Gianikian, Lucrezia Lerro. Dos artistes reflexionen sobre les grans guerres i ideologies que van canviar el paisatge del segle XX. Enllaços: IMDB, MyMovies, Museo Reina Sofía.

D’ Ibrahim NASH’AT, “HOLLYWOODGATE“. Durada: 1h29. Producció: Alemanya, EUA. El director egipci Ibrahim Nash’at narra el retorn dels talibans a l’Afganistan. Enllaç: IMDB, MyMovies.

De Neo SORA, “RYUICHI SAKAMOTO / OPUS“. Durada: 1h43. Producció: Japó. Amb Ryuichi Sakamoto. L’última actuació de Ryuichi Sakamoto, una pel·lícula de concerts amb només ell i el seu piano tocant per última vegada abans de morir, amb una clara voluntat de testament artístic i espiritual. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Giorgio VERDELLI, “ENZO JANNACCI VENGO ANCH’IO“. Durada: 1h37. Producció: Itàlia. Documental biogràfic sobre el geni musical creatiu Enzo Jannacci. El mateix Jannacci és el narrador de la pel·lícula, que parla de la seva història i les seves aventures en una entrevista a Verdelli el 2005. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Frederick WISEMAN, “MENUS PLAISIRS – LES TROISGROS“. Durada: 4h . Producció: França, EUA. Una mirada a l’interior de Les Troisgros, un restaurant amb tres estrelles Michelin situat a Ouches, a uns cent quilòmetres de Lió. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Sèries.

D’ Alen Drljević i Nemin Hamzagić, “I KNOW YOUR SOULS” / “CONOSCO LA TUA ANIMA” / “Znam kako dišeš” (EP. 1-2). Producció: Bòsnia i Hercegovina. Creada per Jasmila Zbanic i Damir Ibrahimovic. Amb Jasna Đuričić, Lazar Dragojević, Ermin Bravo, Mirvad Kurić, Emir Hadžihafizbegović, Selma Alispahić, Boris Isaković, Jasna Žalica, Kemal Rizvanović, Jelena Kordić, Tanja Šojić, Boris Ler, Faketa Salihbegović Avdagić, Izudin Bajrović, Lana Stanišić, Dino Bajrović. Enllaç: IMDB.

De Xavier Giannoli i Frédéric Planchon, “D’ARGENT ET DE SANG” (EP. 1-12). Amb Vincent Lindon, Niels Schneider, Ramzy Bedia, Judith Chemla, David Ayala, Olga Kurylenko, Yvan Attal, André Marcon, Victoire du Bois, Matthias Jacquin, Lyes Kaouh. Enllaç: IMDB.

Curtmetratges.

De Leonardo DI COSTANZO, “WELCOME TO PARADISE“. Durada: 0h24. Producció: Itàlia. Amb Marta Cammi, Sofiane Bahari, Giorgia Respelli. Enllaç: IMDB.

Sessió Especial.

De Baptiste ETCHEGARAY i Giuseppe BUCCHI, “LA PARTE DEL LEONE: UNA STORIA DELLA MOSTRA“. Durada: 0h57. Producció: França, Itàlia. Enllaç: IMDB.