Italianament comença Venècia 2023

Italianament ha començat la 80a Mostra de Cinema de Venècia, amb un film que pretén reivindicar el salvament de nàufrags al mar, quan al país mana l’extrema dreta que no hi està gens d’acord, però que alguns veuen com una pel·lícula precisament cofoista amb l’actual ultranacionalisme italià. I, gairebé a tall de contrapunt, la veterana Liliana Cavani…

Mostra de Venècia 2023. La Competició.

D’Edoardo DE ANGELIS, “COMANDANTE“. Durada: 2h35. Producció: Itàlia. Amb Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Arturo Muselli, Giuseppe Brunetti, Gianluca Di Gennaro, Johannes Wirix, Silvia D’Amico, Paolo Bonacelli. Guió: edoardo De Angelis, Sandro Veronesi.Ens situa a l’inici de la Segona Guerra Mundial, quan Salvatore Todaro comanda el submarí Cappellini de la Regia Marina. Som a l‘octubre de 1940, mentre Todaro navega per l’Atlàntic, a la foscor de la nit s’enfronta a un vaixell mercant armat que viatjava amb els llums apagats i l’enfonsa amb trets de canó. I és en aquest punt que el comandant pren una decisió destinada a fer història: salvar els 26 nàufrags belgues condemnats a ofegar-se enmig de l’oceà per desembarcar-los al port segur més proper, tal com exigeix ​​la llei del mar. Per acollir-los a bord es veu obligat a navegar a la superfície durant tres dies, fent-se visible a les forces enemigues i posant en perill la seva vida i la dels seus homes. Comentari del director del Festival: un gran esforç de producció amb un gran repartiment. Film inaugural de la Mostra (perquè se n’ha retirat “Challengers” / “Rivales”, de Luca Guadagnino, inicialment programada per obrir el certamen). Enllaços: IMDB , MyMovies. | DI: 01.

Algunes reaccions:

Lee Marshall, a la crònica per a ‘Screen International’: Com te’n pots sortir fent una pel·lícula sobre un heroi feixista italià de la Segona Guerra Mundial en un moment en què Itàlia està liderada per una aliança d’extrema dreta, sense que sigui vista com una propaganda nacionalista desenfrenada? Trieu un comandant de submarí feixista italià que era famós per salvar persones que anaven a la deriva en vaixells petits, en un moment en què el govern de Giorgia Meloni està fent tot el possible per reprimir les ONG de rescat al mar Mediterrani. “Comandante” és una pel·lícula dissenyada per fer que els italians se sentin bé per ser italians (sobre pasta, cançons sentimentals i rols de gènere fortament demarcats), alhora que els diu com ser bons italians, principalment salvant la gent al mar, no seguint cegues ordres i tirant endavant amb altres italians els dialectes dels quals no entenen (..). Manu Yáñez escriu al diari ‘Ara’: (..) Concebuda com un manifest antibel·licista, la pel·lícula acaba caient en la trampa de convertir la guerra en un escenari privilegiat per a l’heroisme. Bernat Salvà, a la crònica pel diari ‘El Punt Avui’: (..) De Angelis i Veronesi [autors de la novel·la en què es basa el film] van explicar que la pel·lícula va sorgir com a resposta cinematogràfica al que estava passant a Itàlia el 2018, quan Matteo Salvini va endurir les mesures contra la immigració limitant la protecció humanitària als sol·licitants d’asil. Va ser aquell any quan De Angelis va descobrir la història de Todaro i una frase seva que el va impactar, en què definia la força d’un home com “l’habilitat de rescatar els febles” (..).



Mostra de Venècia 2023. Fora de Competició.

De Liliana CAVANI, “L’ORDINE DEL TEMPO“. Durada: 1h53. Producció: Itàlia, Bèlgica. Amb Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Richard Sammel, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi, Angeliqa Devi, Mariana Tamayo, Alida Baldari Calabria, Angela Molina. Guió: Liliana Cavani, Paolo Costella, Carlo Rovelli, basat en en llibre ‘L’ordre del temps‘, de Carlo Rovelli, que explora la complexitat i el misteri del temps físic i existencial. I si descobríssim que el món podria acabar en qüestió d’hores? Això és el que li passa un vespre a un grup de vells amics que, com cada any, es troben en una vil·la al costat del mar per celebrar un aniversari. A partir d’aquell moment, el temps que els separa de la possible fi del món semblarà fluir de manera diferent, ràpida i eterna, durant una nit d’estiu que els canviarà la vida. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Alguna reacció:

Bernat Salvà, escriu al diari ‘El Punt Avui’: Liliana Cavani, pionera del cinema europeu als seus 90 anys, va estrenar ahir en la Mostra de Venècia la seva última pel·lícula, “L’ordine del tempo”, i va rebre el Lleó d’Or honorífic pel conjunt de la seva carrera. Manu Yáñez, a la crònica per al diari ‘Ara’: (..) Sobre la nova pel·lícula, que estudia les reaccions d’un grup d’amics que esperen la possible caiguda d’un meteorit que podria destruir la Terra, Cavani ha reivindicat la necessitat de meditar sobre la naturalesa del temps (..). Malgrat les bones intencions de Cavani, “L’ordine del tempo” no aconsegueix atorgar densitat teòrica o emocional a les prolongades discussions que mantenen un grup de burgesos de mitjana edat que, davant la possible imminència de l’apocalipsi, intenten passar comptes amb els seus traumes sentimentals. La pel·lícula pretén sacsejar l’espectador amb referències a l’amor lèsbic i la inhumanitat del capitalisme, però la veritable transgressió brilla per la seva absència (..).

FOTO DE L’APUNT: Liliana Cavani, amb el Lleó d’Or a la Carrera, acompanyada de Charlotte Rampling, que l’hi va lliurar.