Inesperadament, Quentin Dupieux inaugurarà el Festival de Canes 2024

S’ha comunicat oficialment aquesta mateixa tarda: La nova comèdia de Quentin Dupieux obrirà el 77è Festival de Canes.

Es tracta de “Le Deuxième Acte“, definida com una comèdia a quatre veus, una nova ‘mise en abyme’ al voltant de la feina de l’actor.

Projectada Fora de Competició, en presència de tot l’equip del film, inaugurarà el certamen el 14 de maig de 2024 en una gala al Gran Teatre Lumière, de Canes, i simultàniament s’estrenarà a les sales comercials de França -que també oferiran als seus espectadors la retransmissió de la cerimònia d’obertura del Festival-.

De Quentin Dupieux, els responsables del Festival en diuen: un artista agosarat i imprevisible (..). Cineasta de llibertat -de tons, de formes, de temes- Quentin Dupieux s’allibera de les convencions a través d’un treball ja extens (13 llargmetratges en 17 anys) per establir l’absurd com a gènere per dret propi bo i sacsejant-ne tots els altres -des d’aquest punt de vista, “Le Deuxième Acte” n’és una il·lustració preciosa!-: Road movie amb el teló de fons de la cirurgia estètica (“Steak”), pneumàtic assassí (“Rubber”), policies sense crim (“Wrong Cops”), director a la recerca del millor crit (“Reality”), mosca gegant entrenada per matons (“Mandibles”), un soterrani amb poders espai-temporals (“Incroyable mais vrai”)….

De Quentin DUPIEUX, “Le Deuxième Acte“. Producció: França (Chi-Fou-Mi Productions*). Durada: 1h16. Guió: Quentin Dupieux. Amb: Léa Seydoux, Vincent Lindon, Raphaël Quenard, Louis Garrel, Manuel Guillot. Nota sinòptica: Nova comèdia de l’absurd, una farsa que agafa actors en una producció terrible, en què el repartiment té un doble paper de personatge i actor. Sinopsi: La Florence vol presentar en David, l’home de qui està bojament enamorada, al seu pare Guillaume. Però en David no se sent atret per la Florence i se’n vol desfer llançant-la als braços del seu amic Willy. Els quatre personatges es troben en un restaurant al mig del no-res. Informació: Catorzè llargmetratge del músic (música electrònica), productor musical, videocliper i cineasta francès Quentin Dupieux, conegut com a Mr. Oizo. Havent començat a filmar de ben jovenet, practica un cinema excèntric, surrealista, fet de pel·lícules com “Rubber” (2010), seleccionada en Sessió Especial a la Setmana de la Crítica de Canes, en què el protagonista és un pneumàtic assassí en sèrie, telepàtic i atret per una jove bonica -com no podia ser d’altra manera, multipremiat al Festival de Sitges-; el curt “Wrong Cops: Chapter 1” (2012) -projectat a la Quinzena dels Realitzadors i en què Marilyn Manson és un jove amant del techno els horribles gustos musicals del qual escandalitzen un policia corrupte i boig per la música- que dona peu al llarg “Wrong Cops” (2013); la comèdia… que va encaixar bé al Festival de Sitges -després d’haver-se presentat a la Quinzena dels Realitzadors– “Le Daim” (2019) -sobre un home enamorat d’una jaqueta d’ant; “Fumer fait tousser” (2022), presentada Fora de Competició en Sessió de Mitjanit al Festival de Canes i Premi al Millor Guió -com no!- del Festival de Sitges-, una altra comèdia a la Dupieux, terrorífica i fantacientífica, amb una colla de vigilants anomenats les “forces del tabac” que s’està desfent, cosa que provoca la crida del seu líder a un retir d’una setmana, per a reconstruir-ne l’esperit d’equip i poder tornar, per a salvar el món -per cert, que el guardó de Sitges el va haver de compartir… amb un altre film del mateix cineasta i de la mateixa mena, “Incroyable mais vrai” (2022)-; “Yannick” (2023), en què un espectador descontent de la representació teatral a la qual assisteix en pren com a ostatges els actors; “Daaaaaali!” (2023) -seleccionat Fora de Competició a la Mostra de Venècia, inevitable film de Dupieux sobre el pintor surrealista, interpretat a la pantalla per diversos actors, que es troba amb una periodista. Com als [seus films] darrers, “Le Deuxième Acte” es revela com una nova ‘mise en abyme’ al voltant de la feina de l’actor, ja un dels temes centrals de “Yannick” i “Daaaaaali!” (Festival). VI: Kinology*. DF: Diaphana Distribution. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Les Inrockuptibles (fr). Pel·lícules de Quentin Dupieux disponibles a FilminCat i a Filmin.

Nota: fins ara la pel·lícula tenia el títol provisional “À notre beau métier“.