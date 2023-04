In Memoriam Ryuichi Sakamoto

Fa gairebé una setmana que Ryuichi Sakamoto va morir (28.03.2023), però la notícia es va saber ahir. Músic, intèrpret, compositor, actor… vinculat llargament al cinema. Segurament, un dels seus darrers treballs haurà estat la banda sonora del nou film de Hirokazu Kore-Eda, “Monster“, que potser s’estrenarà al proper Festival de Canes.

Ha intervingut en bandes sonores, n’ha composades (Almodóvar, etc.), però sobretot ha estat l’autor musical de films com “Bon Nadal, Mr. Lawrence” (en què també hi feia d’actor, encarant-se amb tensió amb David Bowie), “L’últim emperador” (li va comportar 1 Oscar)…

I, entre moltes de les seves obres extra-cinematogràfiques, hem de recordar la música per a l’espectacle mediterrani de la Fura dels Baus, a la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona 92.

FOTO DE L’APUNT: Ryuichi Sakamoto, a “Bon Nadal, Mr. Lawrence”.