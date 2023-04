En Tarantino farà marrada a la Quinzena dels Cineastes 2023

El dia 9 d’abril, en Quentin Tarantino va ser a Barcelona, al Teatre Coliseum, per parlar del seu llibre ‘Reflexions sobre el cinema‘. Per cert que, ran d’aquella estada al nostra cap-i-casal, en Xavi Serra, del diari ‘Ara’ va mantenir una entrevista molt interessant (i que ha tingut repercussió mediàtica mundial) amb el cineasta: Quentin Tarantino: “Porto 30 anys fent pel·lícules i ja estic preparat per plegar”.

El director de “Pulp Fiction” està fent una gran gira pertot arreu, presentant aquesta seva primera obra de no-ficció: un llibre de cinema delirantment entretingut i perversament intel·ligent, tan únic i creatiu com tot el que ell fa (en paraules de la promoció del llibre).

Doncs bé, avui, la Quinzena dels Cineastes de Canes han anunciat que el tindran de convidat d’honor, per a presentar una pel·lícula sorpresa i… discutir sobre el seu conte de cinema.