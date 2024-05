Els premis de la Cinef (films d’escoles de cinema) a Canes 2024

El Jurat dels curts i de La Cinef del Festival de Canes 2024, presidit per l’actriu belga Lubna Azabal, ha atorgat el següent palmarés, d’entre els 18 films d’escoles de cinema vistos a La Cinef 2024:

Primer Premi de La Cinef 2024.

De Chidananda S NAIK, “Sunflowers Were The First Ones To Know…”. Escola: FTII, Pune (Índia). Durada: 0h16. Repartiment: Jahangeer M S (el pare), Vishwas B S (el net), Vasudha Bharighat (l’àvia). Sinopsi: El sol ja no surt des que una vella va robar el gall del poble, submergint la comunitat en el caos. Per recuperar el gall, s’invoca una profecia que envia la família de la vella a l’exili. Vídeo: Tràiler.

Segon Premi de La Cinef 2024 (ex-aequo).

D’ Asya SEGALOVICH, “Out The Window Through The Wall” / “Par la fenêtre, à travers le mur”. Escola: Columbia University (EUA). Durada: 0h22. Guió: Asya Segalovich, Elizaveta Buchilko. Repartiment: Evgeny Stepovoy (Jenya), Marina Mashinskaya (Marina). Sinopsi: Mentre la gent intenta adaptar-se a la nova realitat de la Rússia actual, una cartògrafa coneix un jove que acaba d’escapar-se d’un establiment psiquiàtric. Vídeo: Tràiler.

De Nikos KOLIOUKOS, “The Chaos She Left Behind” / “Le chaos qu’elle a laissé”. Escola: Aristotle University of Thessaloniki (Grècia). Durada: 0h33. Guió: Nikos Kolioukos. Repartiment: Marina Siotou (Anna), Yiannis Tsortekis (Dimitris). Sinopsi: L’Anna sent que la seva vida se li escapa. Un tiquet d’entrada a una escola de música de París podria ser la seva última oportunitat per fer realitat el seu somni. Però el seu pare, alcohòlic i autodestructiu, ho posa tot en perill. Vídeo: Tràiler.

Tercer Premi de La Cinef 2024.

De Mansi MAHESHWARI, “Bunnyhood”. Escola: NFTS (Anglaterra). Durada: 0h09. Guió: Anna Moore, James Davis. Animació: Mansi Maheshwari. Film d’animació. Repartiment: Mansi Maheshwari (Bobby), Nina Wadia (la mama de Bobby), José Prats (apèndix). Sinopsi: La mama no em mentiria mai, oi? L’innocent Bobby descobreix la resposta a aquesta pregunta després d’una estada sorpresa a l’hospital. Vídeo: Tràiler.

Recompenses: El primer premi de La Cinef està dotat amb 15.000 €, el segon 11.250 € i el tercer 7.500 €.