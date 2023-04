“Elemental”, de Pixar, clourà el Festival de Canes 2023

S’acaba d’anunciar fa poca estona, “Elemental“, el 27è film d’animació dels estudis Pixar, dirigit per Peter Sohn, clourà la 76a edició del Festival de Canes, el dia 27 de maig de 2023, projectant-s’hi fora de competició.

“Elemental”, que s’estrenarà mundialment a Canes i arribarà posteriorment a casa nostra doblada al català, és la quarta pel·lícula de Pixar que passa pel certamen, després de “Up“, “Viceversa” i “Soul“. Amb guió de John Hoberg, Kat Likkel i Brenda Hsueh, ens situa a Element City, on el foc, l’aigua, la terra i l’aire són en perfecta harmonia. Hi viuen la Flam, una noia intrèpida i ràpida i de caràcter fort, i en Flack, un nen sentimental i divertit, que més aviat es deixa portar. La seva amistat desafia les creences de la Flam sobre el món en què viuen…

Pete Docter, director creatiu de Pixar, diu que és divertit, ple de vida i, sincerament, impressionant de veure. Ha estat creat perquè el públic l’experimenti a la gran pantalla i estic encantat de tenir-ne l’estrena mundial a Canes.

Acompanyaran la projecció ‘cannoise’ del film, Peter Docter, el director Peter Sohn, la productora Denise Ream i molts dels actors que han posat la veu als personatges, també els de la versió doblada al francès.