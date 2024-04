El Festival de Canes s’empesca una ‘Competició immersiva’ (paral·lela)

Els agrada estar a l’última en termes de modernitat tecnològica i avui els responsables del Festival de Canes ens han sorprès amb aquesta notícia:

Com que ara hi ha obres originals que exploren el nou potencial de la imatge, el Festival de Canes, per a la seva 77a edició, posa en marxa el 2024 un nou concurs, el “Concurs immersiu”.

El 2017, Alejandro González Iñárritu va crear l’esdeveniment per a la 70a edició del Festival de Canes. El seu treball en realitat virtual titulat ‘Carne y Arena‘ passarà a la història com el primer treball immersiu mai presentat a la selecció oficial d’un gran festival. A més, està signat per un gran artista, sovint convidat a Canes (també va ser president del jurat el 2019) i que va rebre un Oscar especial per aquesta obra.

Set anys després d’aquest primer intent, i seguint el Mercat del Film que va explorar més aquestes tecnologies i aquest nou art a través dels seus programes dedicats a la innovació, el Festival de Canes torna amb la creació d’un Concurs Immersiu que pretén posar en valor aquesta nova generació d’artistes internacionals que inventen i desenvolupen noves experiències narratives, trencant amb el marc bidimensional de la pantalla cinematogràfica.

Aquesta nova competició s’organitza amb el suport del CNC (Centre Nacional del Cinema i la Imatge Animada). Destacarà obres narratives immersives, col·lectives, interactives, que utilitzen les especificitats de les tecnologies de realitat virtual i augmentada per desenvolupar noves maneres de transportar-nos, de fer-nos existir en un altre cos, un altre món, una altra època.

Per a aquesta primera edició, vuit obres immersives seran seleccionades per un comitè format per professionals del sector i membres de l’equip del Festival reunit al voltant del Delegat General del Festival de Canes. Una selecció d’obres no competitives, exposant els vincles entre l’experiència immersiva i el cinema completarà el sistema.

Les obres seleccionades seran accessibles als festivalers del Festival de Canes i als membres acreditats del Mercat del Film durant tota la durada del festival del 15 al 24 de maig en forma d’una exposició de 1.300 m2 que se celebrarà al Cineum, el multiplex de cinema de Canes La Bocca, així com el Campus Georges Méliès, especialitzat en professions d’escriptura creativa i imatge.

Aquestes obres finalment competiran pel Premi a la Millor Obra Immersiva que serà atorgat per un jurat internacional format per reconegudes personalitats del cinema i l’art immersiu amb motiu d’una cerimònia de cloenda específica que celebrarà la creativitat i el geni dels artistes immersius.

Paral·lelament a aquest Concurs Immersiu, el Mercat del Film continuarà explorant la dimensió econòmica i tècnica del sector, mitjançant conferències i panells d’experts, demostracions i esdeveniments de ‘networking’ professional.

Finalment, i havent dit que l’any s’ha de marcar amb una fita, durant el proper Festival, l’Ajuntament de Canes anunciarà el gran llançament del programa “Cannes Immersive”, patrocinat per l’artista Jean-Michel Jarre, amb el suport del CNC, l’ambició del qual és ser un hub global dedicat a les creacions immersives i al nou territori artístic de la Intel·ligència Artificial (IA). ‘Cannes Immersive’ es materialitzarà a través de la creació de nous esdeveniments que reforçaran la influència de la destinació de Canes, la proposta d’una oferta cultural immersiva integrada en els esdeveniments de Canes existents i futurs amb contingut creatiu, i mitjançant l’establiment d’una exposició permanent immersiva a Canes. que mostrarà el millor de la creació immersiva i assistida per IA o generada per IA.

‘Cannes Immersive’ forma part de l’enfocament “Cannes On Air” per desenvolupar el sector de les indústries culturals i creatives al municipi de Cannes; forma part de l’estratègia territorial consistent a posicionar Canes, a nivell nacional i internacional, com a terra d’innovació i experimentació tecnològica; contribueix a la defensa de la sobirania tecnològica i la influència cultural de França en termes de noves formes de creació artística possibles per les noves tecnologies existents i futures.