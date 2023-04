El Festival de Canes 2023 complementa la selecció oficial

El Festival de Canes acaba d’anunciar els títols que completen la selecció oficial de la 76a edició, amb gran sorpresa, tant pel que fa al nombre de títols, com a l’entitat d’alguns d’aquests (com és el cas del darrer treball de Catherine Corsini, que ja l’havien triada inicialment, després van córrer a treure-la per algunes denúncies sobre abusos durant el seu rodatge i per haver-hi una escena delicada fora de guió, va esclatar la polèmica i ara la hi afegeixen…).

Aquests són els títols afegits avui (apunt pendent d’enllestir, però la llista és sencera):

Competició.

De Jean-Stéphane SAUVAIRE, “Black Files“. Amb Sean Penn, Katherine Waterston, Tye Sheridan, Michael Pitt. Guió: Ben Mac Brown, Ryan King, basat en una novel·la de Shannon Burke. Un jove paramèdic fa el seu primer any de feina a la ciutat de Nova York. Jean-Stéphane Sauvaire ja ha estat anteriorment a Canes, amb Johnny Mad Dog (Un Certain Regard, 2008) i “Une prière avant l’aube” (Cinema de Mitjanit, 2017).

De Catherine CORSINI, “Le retour“. Amb Virginie Ledoyen, Denis Podalydès, Lomane de Dietrich, Aïssatou Diallo Sagna. Guió: Naïla Guiguet i Catherine Corsini. La Kheìdidja, d’uns quaranta anys, treballa per a una família adinerada parisenca que li ofereix l’oportunitat de tenir cura dels seus fills durant un estiu a Còrsega. És una oportunitat per a ella de tornar amb les seves filles, Jessica i Farah, a l’illa que van deixar quinze anys abans en circumstàncies tràgiques.

Cannes Première.

D’Amat ESCALANTE, “Perdidos en la noche” (“El Estado de Imperio“). Nota d”IndieWire’: L’última d’Escalante se centra en el fill d’un manifestant activista que passa encobert com a criat d’una família benestant per descobrir el misteri de la desaparició de la mare. Les pel·lícules d’Escalante sempre són representacions inquietants de la guerra de classes i altres temes actuals (..) —Kate Erbland.

De Valérie DONZELLI, “L’amour et les fôrets“/ “Just the two of us”. Amb Virginie Efira, Melvil Poupaud, Virginie Ledoyen. Guió de Valérie Donzelli i Audrey Diwan, adaptació de la novel·la d’Éric Reinhardt. Blanche Renard es veu atrapada en una relació tòxica amb un home possessiu i perillós. DF: Diaphana.

De Lisandro ALONSO, “Eureka“. Amb Viggo Mortensen, José María Yazpik, Chiara Mastroianni, Rafi Pitts. Guió de Lisandro Alonso i Fabián Casas. Nota sinòptica: En Murphy (Mortensen) busca la seva filla després que el proscrit Randall (Pitts) l’hagi segrestada.

Sessions Especials.

De Mona ACHACHE, “Little Girl Blue“.

De Sahra MANI, “Bread and Roses“.

D’Anna NOVION, “Le Théorème de Marguerite“.

Fora de Competició.

De Frédéric TELLIER, “L’abbé Pierre – Une vie de combats“.

Sessions de Mitjanit.

De Robert RODRÍGUEZ, “Hypnotic“.

De KIM Tae-gon, “Project Silence“.

Un Certain Regard.

De WEI Shujun, “Only the river flows“.

D’ Alex LUTZ, “Une nuit“. Film de Cloenda d’Un Certain Regard, fora de la competició d’aquesta secció.

Curtmetratges. (Curiosa ‘ampliació’ de la selecció oficial, que encara no s’ha donat a conèixer…).

De Pedro COSTA, “Filles du Feu“.

FOTO DE L’APUNT: “L’amour et les fôrets”, de Valérie Donzelli.