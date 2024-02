En aquest apunt enllisto les pel·lícules que avui es projecten per primer cop i oficialment en algunes seccions del Festival de Berlín (Competició, Berlinale Special, Encounters i Panorama). Els enviats especials les podran veure avui (tard o d’hora) o en reposicions en dies posteriors i, per tant, en parlaran un cop les hagin vistes; per la qual cosa les seves cròniques, piulades, apunts de facebook que els pugui recollir aniran ampliant els apunts ‘Ressons de Berlín‘, en què recullo algunes reflexions (tantes com puc) dels films vistos. És a dir, els apunts ‘Dia a dia’ són per a reflectir el programa del dia i els ‘Ressons de Berlín’ per a recollir-ne impressions. Cada dia.

Dijous, 22 de febrer, a Berlín 2024.

Competició.

De Meryam JOOBEUR, “Who Do I Belong To” / “Mé el Aïn”. Producció: Tunísia, França, Canadà, Noruega, Qatar, Aràbia Saudí. Durada: 2h. Guió: Meryam Joobeur. Amb Salha Nasraoui, Mohamed Hassine Grayaa, Malek Mechergui, Adam Bessa, Dea Liane. Nota sinòptica: Una dona tunisiana es veu atrapada entre el seu amor maternal i la recerca de la veritat quan el seu fill torna a casa de la guerra i desferma la foscor a tot el seu poble. Sinopsi: L’Aïcha (Salha Nasraoui), una mare tunisiana dotada de somnis profètics, viu en una granja rural amb el seu marit Brahim (Mohamed Hassine Grayaa) i tres fills. La vida de l’Aïcha i en Brahim es capgira completament quan els seus fills grans, en Mehdi (Malek Mechergui) i l’Amine, van a la violenta abraçada de la guerra. Després d’haver viscut només pels fills, l’Aïcha i en Brahim es troben sense fonament i intenten donar sentit a una nova realitat dolorosa. Uns mesos més tard, en Mehdi torna a casa amb una dona embarassada anomenada Reem (Dea Liane). El niqab i el silenci de la Reem pertorben profundament en Brahim. L’Aïcha, per la seva banda, dóna la benvinguda a en Mehdi i la Reem a casa i jura protegir-los a qualsevol preu. El retorn d’en Mehdi, però, desferma estranys esdeveniments al poble. L’Aïcha està tan ocupada protegint el seu fill que amb prou feines s’adona de la por creixent a la comunitat i ha d’enfrontar-se als límits del seu amor matern per posar fi a la foscor creixent. Nota: òpera prima. Meryam Joobeur: tunisiana-americana, resident al Canadà. Amb notable carrera de curtmetratgista, el seu film “Ikhwène” (2018) -drama familiar sobre un pare profundament commocionat quan el fill gran torna a casa després d’un llarg viatge amb una nova dona misteriosa- va ser nominat a l’Òscar al Millor Curtmetratge. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity. VI: Luxbox.

De Gustav MÖLLER, “Sons” / “Vogter”. Producció: Dinamarca, Suècia. Durada: 1h40. Guió: Gustav Möller, Emil Nygaard Albertsen. Amb Sidse Babett Knudsen, Sebastian Bull, Dar Salim. Nota de gènere: thriller psicològic. Sinopsi: L’Eva (Sidse Babett Knudsen), guardiana de presons exemplar, s’enfronta a un autèntic dilema quan traslladen a la presó on treballa un noi del seu passat. Sense revelar-ne el secret, l’Eva demana que la traslladin a la unitat del jove, coneguda com la més violenta de la presó. Els valors i el sentit moral de l’Eva es posen a prova… Gustav Möller: Göteborg, Suècia, 1988. La seva òpera prima, “The Guilty” / “Den skyldige” (2018), premi del públic a Rotterdam, Sundance, Tessalònica i guardonat als Festivals de Valladolid i Torí, va ser versionat el 2021 per Antoine Fuqua, a “Culpable“, amb Jake Gyllenhaal i Peter Sarsgaard. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity. DF i VI: Les Films du Losange.

Berlinale Special.

D’ADOLPH Jörg i REITZ Edgar, “Subject: Filmmaking” / “Filmstunde_23”. Producció: Alemanya. Durada: 1h29. Guió: Jörg Adolph, Edgar Reitz. Documental. Sinopsi:L’any 1968, una aula d’un institut de noies de Munic es transforma en un estudi de cinema sota la direcció del jove Edgar Reitz. Comença la lliçó de cinema: el primer intent documentat de la història del cinema d’ensenyar l’estètica cinematogràfica com a assignatura autònoma. El 2023, Edgar Reitz, ara mundialment famós com a director de la pel·lícula èpica “Heimat“, és abordat per una dona gran que s’identifica com una de les seves alumnes del 1968. Els dos organitzen una reunió de classe. Recopilat a partir d’un documental realitzat en aquell moment sobre el projecte, les pel·lícules Super 8 rodades pels alumnes i la reunió filmada el 2023, es crea una mena de llarga exposició dels darrers 55 anys d’història del cinema. Les personalitats dels alumnes ja són evidents a les pel·lícules d’exercici? I què tenen a dir les dones ara sobre la cultura cinematogràfica contemporània? “Filmstunde_23″ és una declaració d’amor pel cinema. Jörg Adolph: Herford, Alemanya, 1967. Documentalista. Edgar Reitz: Morbach, Alemanya, 1932. Prestigiós autor, entre d’altres films, de la trilogia “Heimat“. Enllaços: IMDB, MyMovies, Filmaffinity.

D’EGOYAN Atom, “Seven Veils“. Producció: Canadà, 2023. Durada: 1h49. Guió: Atom Egoyan. Amb Amanda Seyfried, Rebecca Liddiard, Douglas Smith, Mark O’Brien, Vinessa Antoine. Sinopsi: La directora teatral Jeanine (Amanda Seyfried) ha de reviscolar la peça més famosa del seu antic mentor i amant, una posada en escena de l’òpera ‘Salomé‘. Mentre treballa en la producció, que tracta el trauma del personatge principal, Salomé, la Jeanine ha de renegociar diverses relacions a la seva pròpia vida. Alhora, el seu viatge es troba inesperadament amb el de diversos cantants i membres de l’equip de producció. A mesura que s’acosta la nit de l’estrena, aquests diversos desitjos i ambicions comencen a topar i és així que la història de Salomé pren un nou significat per a la Jeanine. Nota: pel·lícula presentada anteriorment al canadenc Windsor International Film Festival 2023. Atom Egoyan: El Caire, Egipte, 19.07.1960. Fill de pares armenis, va créixer al Canadà. Els seus 19 llargmetratges i projectes relacionats amb teatre, òpera i instal·lacions d’art han guanyat nombrosos premis, com ara el Gran Premi, el Premi FIPRESCI i el Premi Ecumènic del Jurat a Canes, dues nominacions a l’Oscar, vuit premis Canadian Screen, premis del National Board of Review i el premi a la Millor Adaptació Internacional a la Fira del Llibre de Frankfurt. Després que el Fòrum projectés diverses de les seves pel·lícules als anys noranta, va ser president del jurat internacional de la Berlinale de 2003. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity.

De MANIERI Francesca (creadora) i Matteo Rovere, Francesco Carrozzini, Francesca Mazzoleni (directors), “Supersex“. Producció: Itàlia. Durada: 2h25. Sèrie (de Netflix). Guió: Francesca Manieri. Amb Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Adriano Giannini. Nota sinòptica: la historia de la familia d’en Rocco Siffredi, els seus orígens, la seva relació i el context que el va portar a emprender el camí de la pornografia i acceptar que el dimoni en el seu cos és compatible amb l’amor. Sinopsi: En Rocco Siffredi (al film, interpretat per Alessandro Borghi) és considerat l’estrella porno més famosa del món. Nascut Rocco Tano a Ortona, Itàlia, creix en circumstàncies humils. Els seus models a seguir són el seu germà gran Tommaso, que està sortint amb la noia més desitjada de la ciutat, i en Supersex, un superheroi molt particular en un còmic pornogràfic. Quan, en un increïble gir del destí, en Rocco coneix en Supersex, descobreix que tots dos comparteixen el mateix superpoder. Això el pot salvar de les difícils circumstàncies de la seva vida, però també l’obliga a pagar el preu més alt: renunciar a l’amor per sempre, o això sembla. La sèrie descriu una vida a la indústria del porno. Es tracta de sexe i passió, però també de mort. La història examina com es construeix el masclisme i quines qüestions de desig i poder encara dominen la relació entre homes i dones avui en dia. Francesca Manieri: guionista cinematogràfica i de sèries televisives -entre les quals, ‘We Are Who We Are‘, de Luca Guadagnino (2020)-. Enllaços: IMDB, MyMovies, Filmaffinity.

Encounters.

D’ Aliyar RASTI, “The Great Yawn” / “Khamyazeye bozorg”. Producció: Iran. Durada: 1h33. Guió: Aliyar Rasti. Amb Mohammad Aghebati, Amirhossein Hosseini, Saber Abar, Mahin Sadri, Mehrdad Ziaie. Nota sinòptica: Un home somia que una caixa de monedes d’or l’està esperant al fons d’una cova. Frenat per la seva creença religiosa, que no li permet apoderar-se’n, demana ajuda a un no creient. Junts, emprenen un llarg viatge pel paisatge iranià a la recerca d’un miracle. Sinopsi: En Beitollah (Mohammad Aghebati) és un home religiós que ha estat somiant amb una caixa de monedes d’or que apareix al final d’una cova. Creu que aquestes monedes són un miracle i les vol trobar. Però com que no considera que les monedes siguin ‘halal’, vol trobar un assistent no religiós que l’acompanyi a la recerca. Amb l’ajuda d’un anunci de feina imprès al dors de bitllets de dòlar falsificats que en Beitollah distribueix pels carrers de Teheran, recluta el jove Shoja (Amirhossein Hosseini) i tots dos se’n van junts a buscar les monedes. Descobreixen diverses coves al nord de l’Iran, però cap és la correcta. Es traslladen als deserts centrals de l’Iran i passen la nit a un local d’un caravanserrall. El propietari de la fonda sospita que aquests dos podrien estar buscant un tresor i decideix seguir-los amb la seva moto… Nota: òpera prima. Aliyar Rasti: Teheran, Iran, 1988. Va començar com a artista visual i des de llavors s’ha aventurat a fer cinema. El seu primer curtmetratge va ser “In Between” (2018) -la investigació d’un crim-, que va guanyar el Millor Curtmetratge de l’any al 35è Festival Internacional de Curtmetratges de Teheran i el Millor Debut al 16è Festival Internacional de Cinema de Tirana, a Albània. “America” (2020) -una parella és de viatge per carretera, on un joc improvisat revela els costats ocults dels seus personatges i la seva relació única- va ser el seu segon curtmetratge, fet abans de debutar ara amb “The Great Yawn”. Enllaços: Aliyar Rasti, IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity.

De Margarida GIL, “Mãos no fogo” / “Hands in the Fire”. Producció: Portugal. Durada: 1h49. Guió: Margarida Gil. Amb Carolina Campanela, Marcello Urgeghe, Adelaida Teixeira, Rita Durão, Ricardo Aibéo. Sinopsi: La jove estudiant de cinema Maria do Mar (Carolina Campanela) està treballant en un documental sobre les antigues cases pairals del riu Douro. És el projecte final de la seva tesi sobre “La realitat al cinema”. La Maria té una confiança il·limitada en allò que és visible. La seva candor i la seva ingenuïtat li permeten veure el costat brillant de la vida, com ara la bellesa del paisatge i l’autenticitat del lloc, o el que en queda. Però quan la Maria entra a l’última casa pairal de la seva llista, aviat s’adona que en aquesta casa està passant alguna cosa que no és tan innocent com semblava. La casa pairal és realment una casa dels horrors. Margarida Gil: Covilhã, Portugal, 07.09.1950. Va estudiar filologia alemanya a Lisboa. Com a cineasta atresora una carrera de més de trenta anys, amb pel·lícules com “Relação Fiel e Verdadeira” (1987), que es va projectar a Venècia, i “Rosa Negra” (1992), que es va presentar a Locarno. Va estar casada amb el director João César Monteiro, amb qui va treballar estretament com a actriu, guionista i ajudant de direcció. El 2005, va guanyar el premi a la trajectòria al Festival Internacional de Cinema de Roma. Enllaços: IMDB, MyMovies, Filmaffinity.

Panorama.

Sèrie:

“Zeit Verbrechen 1: Dezember“, de Mariko MINOGUCHI. Producció: Alemanya. Amb Samuel Benito, Lisa Hagmeister, Kailas Mahadevan, Sebastian Zimmler, Aljoscha Stadelmann. Sinopsi: Després d’una nit salvatge amb els amics, en Tim no pot trobar el camí de casa. Toca els timbres dels desconeguts fins que la policia ve a buscar-lo. L’endemà al matí, troben mort el noi de 18 anys en una carretera rural.

“Zeit Verbrechen 2: Der Panther“, de Jan BONNY. Producció: Alemanya. Amb Lars Eidinger, Anna Bederke, Marc Poersken, Sahin Eryilmaz, Magdalena Laubisch. Sinopsi: En Johnny és un jugador i gàngster que s’omple les butxaques com a informant confidencial. Però se l’amenaça de descobrir-lo.

“Zeit Verbrechen 3: Deine Brüder“, de Helene HEGEMANN. Producció: Alemanya. Amb Zethphan Smith-Gneist, Lavinia Wilson, Luna Wedler, Eren M. Güvercin, Adrian Vasile But. Sinopsi: En Cem i els seus cinc amics han format una colla molt unida des de la infància. Però en Cem està canviant: s’està tornant més dur i amenaça els que l’envolten. En algun moment, la por dels altres envers ell creix tant que esclata en un acte de vigilantisme brutal.

“Zeit Verbrechen 4: Love by Proxy“, de Faraz SHARIAT. Producció: Alemanya. Amb Maja Simonsen, Fiifi Jefferson Pratt, Jan Henrik Stahlberg, Sandra Hüller, Briggitte Akosua Appiah. Sinopsi: Quan Earlie Thomas viatja a Ghana per rebre en herència el llegat del seu pare assassinat, de sobte la seva vida corre perill. En Ralf, el seu amant alemany, intenta per tots els mitjans possibles de portar-la a un lloc segur.